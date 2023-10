“Ela o destruiu”: a triste reação de Will Smith às declarações de Jada sobre sua separação

Jada Pinkett Smith decidiu falar sobre sua polêmica relação com Will Smith em suas memórias intituladas ‘Worthy’ (Valiosa), revelando o grande segredo que ambos mantiveram escondido por sete anos, ao confessar que estão separados desde 2016, apesar de suas frequentes aparições juntos.

O casamento Smith se transformou em uma espécie de “parceria”, de modo que em cada evento em que apareciam juntos, agiam como uma família, escondendo o fato de que não eram mais marido e mulher, inclusive durante a cerimônia do Oscar, na qual Will defendeu Jada após a piada pesada feita por Chris Rock sobre a calvície dela, chegando a chamá-la de “esposa”.

“Andávamos levando vidas separadas, e estávamos lá como família, não como marido e mulher. Mas quando ouvi Will gritar ‘esposa’ no caos do momento, ocorreu uma mudança interna em relação a ‘Oh, eu sou a esposa dele!’ instantaneamente. Pensei: ‘Isso é uma atuação. Não há como Will atingi-lo’. Só percebi que não era uma brincadeira quando Will começou a voltar para o seu assento”, lembrou.

Will Smith falou sobre sua relação com Jada Pinkett

Will Smith decidiu enviar um e-mail ao jornal ‘The New York Times’ e quebrar o silêncio sobre os comentários fortes feitos pela mãe de seus filhos, qualificando seu estado como “cegueira emocional” na qual ambos estiveram imersos por muito tempo.

“Quando você está com alguém por mais da metade de sua vida, ocorre uma espécie de cegueira emocional, e é muito fácil perder a sensibilidade para os seus matizes ocultos e sua beleza sutil”, escreveu, mencionando que as revelações de Jada o “despertaram”.

Longe de criticar ou atacar sua ainda esposa, ele a encheu de elogios por sua força.

“Ela é muito mais resiliente, inteligente e compassiva do que eu poderia ter imaginado”, mencionou.

No entanto, muitos internautas criticam como a atriz sempre expôs sua relação da pior maneira e sempre tentou realçar sua imagem enquanto minimiza a de Will.

Mesmo Jada esclareceu que não foi infiel a Will como se pensava o tempo todo sobre seu relacionamento com o rapper August Alsina, que é amigo de seu filho Jaden.

“Preciso que as pessoas saibam que nunca traí Will Smith”, afirmou Pinkett, esclarecendo que ao ler seu livro entenderão por que eles fizeram a entrevista juntos em seu programa “Red Table Talk”, onde tudo parecia que tinham se reconciliado.

“Penso que Jada não merece Will”, “Ela o destruiu por completo”, “Will merece alguém que realmente o ame... Não que o use para fins egoístas”, “Nunca deveria ter se casado com ela, ela fez muito mal a ele e continuará fazendo”, comentaram.