Alicia Keys celebra 13º aniversário de seu filho Egypt

Alicia Keys, a cantora de "Girl on Fire", comemorou o 13º aniversário de seu filho Egypt no domingo, compartilhando uma série de fotos do jovem em sua jornada de vida, juntamente com uma mensagem tocante no Instagram.

Alicia não conseguia acreditar que seu filho já estava completando 13 anos e começou a homenagem com palavras de admiração. "Isso não pode ser real!! Você não pode ter 13 anos!!!! Você é um sonho tornado realidade!!", escreveu ela.

Ela expressou seus desejos de proteção para o filho e a esperança de que ele continue a andar como o jovem rei que é. Alicia ficou emocionada com o crescimento de Egypt e expressou seu orgulho como mãe.

Família e maternidade

Alicia Keys e Swizz Beatz, seu marido, são pais de Egypt e Genesis, de 8 anos. Swizz Beatz também prestou uma homenagem ao recém-criado adolescente em seu Instagram. Ele compartilhou várias fotos de Egypt ao longo dos anos e desejou muitas bênçãos para o filho.

Swizz Beatz reconheceu o papel fundamental de Alicia Keys como mãe e encheu os comentários da postagem dela com elogios. Ele a chamou de "A melhor mãe".

Alicia Keys tem sido aberta sobre sua jornada na maternidade ao longo dos anos. Ela compartilhou como a maternidade a fez enxergar a si mesma de maneira única e profunda, afirmando que ser mãe a fez refletir sobre as influências que moldam sua verdade, independente de serem suas ou não.

O amor e o carinho que Alicia Keys e Swizz Beatz têm por seus filhos são evidentes em suas mensagens de aniversário, levantou a People. Enquanto Egypt entra na adolescência, ele tem uma família amorosa ao seu lado para orientá-lo e apoiá-lo em seu caminho.