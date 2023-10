Além de AmarElo de Emicida, Juliette é acusada de plagiar outras obras; confira

Após anunciar a nova música ‘Magia Amarela’, em parceria com a cantora Duda Beat e ser acusada de plágio, usuários do X (Twitter) relembraram outras possíveis cópias em músicas lançadas nos últimos tempos por Juliette.

No início da madrugada desta quarta-feira (18), Evandro Fióti, irmão e empresário de Emicida, acusou as duas cantoras de plágio, afirmando que tanto a música quanto as artes publicadas, como a tipografia da letra e os vitrais ao fundo, fazem uma alusão ao álbum ‘AmarElo’, lançado em 2019 pelo rapper.

“Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!”, disse Fióti, que também é músico e produtor.

Após a repercussão, que deixou o nome dos envolvidos no trends do Twitter nesta manhã, usuários da rede social levantaram outros possíveis plágios de Juliette.

O mais recente e mais conhecidos deles é uma possível cópia de uma arte de uma música de Manu Gavassi.

Enquanto a também ex-BBB lançou o álbum ‘Gracinha’ em 2021, Juliette escolheu letras e cores parecidas para a música ‘Quase não namoro’, feat com Marina Sena.

Compare as duas obras:

Que estranho a Juliette que já esteve envolvida em uma outra polêmica de plágio com artista brasileiro também estar nessa https://t.co/eLNilj1ulO pic.twitter.com/8IKM6nGHKy — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) October 18, 2023

Além destas músicas, Juliette foi acusada de outras duas cópias por um usuário da rede social: uma capa de álbum de Pablo Vittar e três nomes de músicas da banda ‘Boogarins’.

Veja:

Plágio vs Publi

Ainda na rede social, outro usuário apontou que ‘Magia Amarela’ é uma ação publicitária entre a marca Bauducco, Juliette e Duda Beat.

De acordo com ele, a marca tentou primeiramente fechar um acordo com Emicida, que recusou, então se apropriou do conceito para o lançamento da nova música.

O plágio do Amarelo é uma publi da balducco e isso fica ainda pior depois da revelação que a marca tentou fechar com o Emicida, mas não houveram acordos. Então eles resolveram se apropriar do conceito



pic.twitter.com/BaiXY3VkEM — Atailon (@atailon) October 18, 2023

A empresa bpmcom, que gerência planos de comunicação e marketing, soltou uma nota oficial sobre o ocorrido.

