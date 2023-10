A Fazenda: Rachel Sheherazade ‘não convence’, detona Mara Maravilha; concorda?

Mara Maravilha voltou a ser assunto na web ao criticar a participação de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15. Segundo a ex-apresentadora infantil, que esteve no programa Selfie Service, apresentado por Lucas Maciel no YouTube, a jornalista não serve para o entretenimento de um reality show.

Segundo a ex-Fazenda, a jornalista não entrega aquilo que o público procura e detonou a loira no confinamento da Record TV: “Falta muita coisa para entretenimento. Só essa linha politicamente correta não convence”, desdenhou a famosa.

Em seguida, Mara Maravilha também disse que gostaria de voltar ao reality show rural: “Eu gostaria de ter entrado na Fazenda com a Rachel. Seria de igual para igual, porque gosto muito dela, respeito muito, cerca de 99% das vezes. Mas, aquele 1%, ninguém é perfeito, só Deus”, afirmou a morena.

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade está entre as favoritas da temporada (Reprodução/Record TV)

Em seu desabafo, Maravilha também disse que Rachel Sheherazade é uma excelente profissional, mas está no lugar errado: “Ela é muito inteligente, muito educada, uma baita de uma profissional, a Record deveria contratar como jornalista”, disse ela para Lucas Selfie.

Mesmo sabendo que a ex-jornalista do SBT é a favorita para ganhar o prêmio final de A Fazenda 15, Mara Maravilha não esquece que outros peões podem começar a aparecer e cativar o público: “Eela realmente está disparada, mas eu acho que a Nadja, o próprio Lucas Souza também. Meu ‘top’ seria a Nadja, pela injustiça que ela sofreu no outro reality, e a Sheherazade, porque pra mim ela já é campeã”.

Cezar Black alfineta peoa em A Fazenda

O ex-BBB Cezar Black soltou o verbo ao revelar o que pensa a respeito do comportamento de Lily Nobre dentro do reality show rural. Segundo ele, que falava com Alicia X, Kally e Shay, a filha de Dudu Nobre mudou muito nos últimos dias.

A Fazenda 15: Ex-BBB Cezar Black detona filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre (Reprodução/PlayPlus)

“Na rodinha Simioni, Jenny, Nadja, Lily e Márcia está uma pior que a outra! Estão agressivas. A Lily está transformada em outra pessoa! Ela fala numa arrogância e prepotência”, disparou o enfermeiro.

Com isso, os aliados do ex-BBB confirmaram que a famosa se sente a “dona da casa” em A Fazenda 15: “Ela fala fazendo gestos e apontando para os outros”, observou ele.

