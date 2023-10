A Fazenda: Peões foram penalizados mais uma vez; entenda o motivo

A Fazenda 15: Nadja Pesssoa causou uma punição dentro do reality show rural (Reprodução/PlayPlus)

Os famosos confinados em A Fazenda 15 foram surpreendidos com mais uma punição inesperada. Tudo aconteceu quando Nadja Pessoa infringiu uma das regras do reality show rural e, com isso, toda a casa ficou sem água quente até a noite desta terça-feira (17).

O clima pesou quando uma sirene tocou no começo da noite e anunciou a novidade, decepcionando a todos que seguem na competição da Record TV.

“É proibido levar qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais. Vocês ficarão 24 horas sem água quente”, anunciou o fazendeiro da semana Yuri Meirelles.

A Fazenda 15: Yuri Meirelles é o fazendeiro da semana (Reprodução/PlayPlus)

Para quem não sabe, Nadja Pessoa levou água da casa principal para a área dos animais, o que é proibido dentro do confinamento de A Fazenda 15.

O pedido de desculpa da peoa aconteceu

Ao perceber que fez besteira, a peoa chamou os colegas de confinamento dentro do reality rural e se desculpou com todo mundo, mas há quem tenha criticado e reclamado que agora teria que fazer um treino no frio sem banho quente.

Pouco antes, ela tinha afirmado que nunca tinha provocado uma punição na casa e que, caso isso acontecesse, faria novamente.

Nadja, para quem não se recorda, já esteve em outros dois programas da emissora, inclusive na edição de 2018 de A Fazenda, quando foi expulsa da atração diária por agredir o então rival Caíque Aguiar.

Em seguida, a influenciadora participou do Power Couple Brasil com o ex-marido, D’Black, com quem foi casada de 2009 a 2020.

