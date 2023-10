A Fazenda: André, Kally, Jenny e Nadja estão na roça; quem está fora do reality?

Kally Fonseca, André Gonçalves, Jenny Miranda e Nadja Pessoa foram parar na quarta roça de A Fazenda 15 por motivos diferentes, mas apenas o ator está oficialmente na berlinda, já que perdeu a chance de participar da próxima prova do fazendeiro.

Antes da votação começar, os poderes do lampião ditaram as regras da formação da próxima eliminação dentro do reality show rural. Ao vivo, Radamés deu para Henrique o poder branco e fez com que o peão determinasse duas pessas para Yuri, o fazendeiro da semana, colocar na roça.

As opções foram Nadja Pessoa e Kally Fonseca e Yuri determinou que Kally estivesse na eliminação de A Fazenda 15. Segundo ele, é uma questão de estratégia de jogo: “Você é minha amiga, espero que você não leve para o coração. Você tem algumas atitudes explosivas que eu discordo. O meu voto na Kally é mais por uma questão estratégica”, disse o fazendeiro.

A Fazenda 15: André Gonçalves entrou no lugar de Cesar Black na quarta roça (Reprodução/Record TV)

Diferente daquilo que os fãs do reality poderiam imaginar, a famosa não ficou surpresa e agiu com maturidade. Ela lembrou que a amizade deles é verdadeira, mas dentro de A Fazenda eles não são aliados: “Estou aliviada. Eu tenho orgulho de mim e da minha história. Eu já esperava estar sentada aqui, só não esperava tão cedo”, disse a peoa.

Depois, o ex-BBB Cezar Black recebeu 11 votos e foi o segundo roceiro da semana. O famoso decidiu puxar Jenny Miranda para o terceiro banco da eliminação.

A Fazenda 15: Adriane Galisteu segue botando fogo no feno dentro do reality rural (Reprodução/Record TV)

Em seguida, durante o resta um, Nadja Pessoa sobrou, mas o segundo poder do lampião tirou Black da berlinda do programa e colocou André Gonçalves, que afirmou não achar correto o formato do jogo de Henrique.

Agora, as peoas Kally Fonseca, Jenny Miranda e Nadja Pessoa vão disputar o chapéu mais desejado de A Fazenda, mas André continua oficialmente na quarta roça da temporada, já que foi vetado de fazer a prova. Para quem vai sua torcida?

