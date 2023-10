3 séries que chegaram recentemente à Netflix e que são imperdíveis: uma delas é perfeita para o Halloween

A Netflix já lançou uma de suas novas séries de terror para dar as boas-vindas antecipadas ao Halloween | (Netflix)

A Netflix não perdeu um segundo desde o início de outubro para oferecer novas séries viciantes aos seus fiéis assinantes, como a terceira parte do enredo de sucesso Lupin e a série documental sobre Beckham.

No entanto, essas não são as únicas novidades em termos de séries que o gigante do streaming tem reservadas para este mês. Pelo contrário, a cada semana, eles lançarão projetos imperdíveis.

Séries novas na Netflix para assistir neste fim de semana

Na verdade, somente durante o período de 9 a 13 de outubro, a plataforma de streaming lançou três ótimas séries de diferentes gêneros que todos nós deveríamos começar a assistir, se ainda não o fizemos.

A seguir, contamos quais são para que você possa fazer uma maratona com uma ou todas essas produções durante o fim de semana. As três prometem prender a atenção do início ao fim.

“A Queda da Casa Usher”

Carla Gugino, Bruce Greenwood e Mary McDonnell estrelam esta minissérie de terror e drama, criada por Mike Flanagan, perfeita para se assustar e dar início à temporada de Halloween.

Sinopse oficial: Para assegurar sua fortuna, dois implacáveis irmãos estabelecem uma dinastia familiar que começa a desmoronar quando, misteriosamente, seus herdeiros morrem um após o outro.

Pacto de silêncio

Camila Valero, Kika Edgar, Adriana Louvier, Marimar Vega, Litzy e Chantal Andere lideram esta série mexicana de drama e mistério com nuances de telenovela que te deixará à beira do assento.

Sinopse oficial: Uma famosa influenciadora digital se intromete nas vidas de quatro mulheres, motivada a descobrir a verdade sobre seu nascimento... e sua sede de vingança.

Boa noite, mundo

Os amantes de anime podem se dedicar a um banquete de episódios deste fim de semana com a adaptação animada do bem-sucedido manga escrito e ilustrado por Uru Okabe.

Sinopse oficial: Os quatro membros infelizes de uma família disfuncional se envolvem em um jogo de realidade virtual no qual todos conseguem formar uma família feliz... com eles mesmos.