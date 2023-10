Revelado o mistério: Akira Toriyama explica os motivos porque Krilin não tem nariz em Dragon Ball

É o melhor amigo de Goku e um dos humanos mais fortes. Apesar de não estar no nível dos saiyajins, ele continua lutando pela justiça. Estamos falando, é claro, do incrível Krilin. Este guerreiro tem muitas peculiaridades pelas quais ele pode ser destacado. E não, não estamos falando de como ele conseguiu conquistar uma bela androide que é muito mais poderosa do que ele.

Krilin, que parecia um humano comum, não tem nariz. Todos nós notamos isso e chamou nossa atenção, mas deixamos passar. Até que alguém decidiu perguntar a Akira Toriyama sobre essa peculiaridade. Sua resposta foi estranhamente inesperada.

Há muitos anos, ao próprio mangaka (artista de mangá) foi perguntado sobre essa característica tão peculiar do personagem. Com o senso de humor que o caracteriza, Toriyama deu uma resposta de brincadeira... ou talvez não.

“Hmm... (longa pausa). Krillin tem uma característica física que lhe permite respirar através da pele”, disse Akira Toriyama.

Imagem: Toei | O capítulo 91 do manga Dragon Ball Super traz de volta personagens muito queridos, como o Krillin, mas nuevamente es una burla para todos.

Esta declaração foi feita pelo artista japonês em uma seção de Perguntas e Respostas sobre Dragon Ball, em uma edição especial do mangá chamada “Dragon Ball: Adventure Special”. Como isso seria possível?

No entanto, alguns fãs acreditam que a falta de nariz de Krilin é simplesmente um erro de design. Outros acreditam que é uma referência aos personagens das artes marciais chinesas, que frequentemente são representados sem nariz.

Seja qual for a razão, a ausência de nariz de Krilin é uma característica distintiva que o torna único.