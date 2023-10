Remake de Renascer: O ator favorito para ser Belarmino; Será que você acerta?

Fechar uma novela é algo complicado, principalmente quando envolve muitos personagens marcantes, como o coronel Belarmino, presente no remake de Renascer, que está previsto para estrear em janeiro de 2024, na TV Globo.

Para o maléfico coronel, a Globo está de olho no ator Fábio Assunção, uma das estrelas da história de Todas as Flores, e que também está na mira de João Emanuel Carneiro, autor da trama do Globoplay, que segue no ar no canal carioca.

O grande problema é que caso aceite viver o vilão do remake de Renascer, Assunção não deve compor o elenco da novela de Carneiro, que está prevista para substituir a história que foi levada ao ar originalmente em 1993. Agora, vale a discussão da cúpula com os autores das novelas.

Remake de Renascer: Fábio Assunção pode ser escalado para viver coronel Belarmino (Reprodução/Instagram)

Na versão original, coronel Belarmino foi interpretado por José Wilker. Ele é responsável por movimentar a primeira fase de Renascer, que está sendo adaptado por Bruno Luperi, mesmo autor do remake de Pantanal.

Em 1993, o personagem ficou conhecido pelo bordão “é justo, é muito justo, é justíssimo!”, que deve voltar com a estreia do remake, previsto para o dia 22 de janeiro do próximo ano, na faixa das 21 horas.

Qual é a solução para este impasse?

Não é muito comum a Globo reservar o mesmo autor para duas produções sequenciais, mas como sabemos parte do elenco de Renascer estava em Pantanal, que estão separadas apenas por duas novelas: Travessia e Terra e Paixão.

Mas, caso a emissora carioca aceite assumir a responsabilidade de colocar Fábio Assunção em duas novelas seguidas, mesmo que no remake ele esteja na primeira fase, o veterano fará uma dobradinha no horário nobre, já que segundo Flávio Ricco, do portal R7, Assunção é um dos favoritos de João Emanuel Carneiro.

