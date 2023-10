Príncipe Harry e Meghan Markle passam férias no Caribe

Príncipe Harry e Meghan Markle partiram para aproveitar as férias no Caribe depois que a Fundação Archewell organizou sua primeira cúpula presencial na semana passada na cidade de Nova York.

O duque e a duquesa de Sussex foram vistos em Canouan, uma pequena ilha em São Vicente e Granadinas, segundo fotos obtidas pelo Daily Mail. Nas fotos, o Príncipe Harry e Meghan caminham de mãos dadas na Marina Glossy Bay.

Ambos adotaram um estilo casual de férias: Harry é retratado com chinelos, camiseta e shorts e um boné de beisebol, enquanto Meghan está com o que parece ser um vestido maxi Chloé, chapéu panamá e sandálias. Não está claro se seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet , se juntaram a eles em sua escapadela no Caribe.

Recentemente, após os Jogos Invictus em Düsseldorf, Alemanha, Harry e Meghan pararam em Portugal para umas férias curtas e provavelmente visitariam a prima de Harry, a princesa Eugenie. A partir do ano passado, Eugenie e o seu marido, Jack Brooksbank, começaram a dividir o seu tempo entre Londres e Portugal para o novo emprego do Brooksbank. Em uma nova foto de família que Eugenie compartilhou para comemorar seu aniversário de casamento, a família de quatro pessoas sorri na praia.

Canouan, como Town & Country escreveu em nosso guia para os melhores destinos para lua de mel , é uma “parte ainda desconhecida do Caribe” que “é uma ilha tropical intocada que oferece excelente golfe, tênis, pesca em alto mar e vela”. Existem inúmeras propriedades de luxo na ilha, incluindo o Mandarin Oriental Canouan e o Soho Beach House Canouan.

Há história para Harry e Meghan na Soho House; os dois tiveram seu primeiro encontro no clube exclusivo para membros em Londres. Em Harry & Meghan, seu documentário da Netflix, eles relataram esse primeiro encontro. “Nos conhecemos na Dean Street, 76. Você estava atrasado!” Meghan disse, olhando para Harry. “E eu não conseguia entender por que ele se atrasaria.” Harry se lembra de ser uma “bola de bagunça vermelha, quente e suada” quando chegou atrasado.

