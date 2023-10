A cantora Preta Gil causou furor nas redes sociais ao particpar nesta segunda-feira (16) do programa ‘De Frente com Blogueirinha’.

Na entrevista, que foi compartilhada ao vivo no YouTube, as duas falaram sobre a transição de produtora e publicitária para a carreira de cantora, aos 29 anos, a polêmica capa do seu primeiro álbum “Prêt-à-Porter”.

Preta também sobre as amizades no mundo dos famosos.

Preta Gil revela sofrimento que passou ao descobrir traição durante tratamento do câncer e o desejo de entender tudo o que aconteceu

Um dos momentos mais esperados, conversarram sobre os momentos delicados que Preta viveu em 2023: o diagnóstico do câncer no intestino, o tratamento, o apoio da família e dos amigos.

Sobre o fim do seu casamento, Preta Gil revelou o sofrimento que passou ao descobrir a traição durante tratamento, e como saber dos detalhes.

Ela também revelou o desejo de entender tudo o que aconteceu. Confira o programa completo:

LEIA TAMBÉM: