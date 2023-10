“Parece com um duende”: Demi Moore reaparece em evento exclusivo, mas seu look não agradou

Demi Moore continua a ser uma das estrelas que atraem olhares por onde quer que vá, uma daquelas em que nenhum detalhe passa despercebido, e menos ainda seu look.

Especialmente em eventos em que a moda desempenha um papel central, como em sua recente aparição na festa privada de Daniel Roseberry, diretor criativo da Schiaparelli, após o desfile da última coleção da marca.

A atriz foi ao evento acompanhada de sua filha, Scout Willis, mas o foco da internet estava em seu look, que foi alvo de críticas cruéis.

O look de Demi Moore que recebeu críticas

Para esta noite especial, Demi Moore escolheu um conjunto de lã encaracolada em tons crus da Schiaparelli para seu outfit. Este conjunto consistia em um casaco com gola, mangas compridas de corte curto e uma minissaia combinando, com detalhes ornamentais em preto.

A estrela de Ghost completou seu look com um par de botas pontiagudas muito originais que combinavam com a cor do seu traje. De acordo com a Hola, ambas as peças custam cerca de 7.500 euros e 3.900 euros, respetivamente, mostrando que ela não economizou para parecer espetacular aos 60 anos.

No entanto, na internet, a opinião não foi a mesma, e a famosa recebeu muitas críticas pelo seu traje, já que não entenderam o conceito que o inspirou e até o compararam com uma roupa de “duende”.

De acordo com a mesma fonte, “esse conjunto foi inspirado em um traje da coleção Primavera/Verão de 1937 da Schiaparelli que a Duquesa de Windsor usou em uma foto de Cecil Beaton tirada naquela época”.

Demi Moore parecia muito confiante com sua aparência, mas nas redes sociais, não foram piedosos com ela. “Não sei se gosto menos do seu traje ou das intervenções ruins em seu rosto”, “Ela nem parece mais ela mesma, e o estilista... tudo errado”, “Parece um duende elegante, não entendi o visual”, “Não vejo a elegância nisso”, foram alguns dos comentários.