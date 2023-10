Pai aos 80 anos: veja o que Robert De Niro pensa sobre a paternidade na terceira idade

Robert De Niro falou recentemente sobre como é criar um filho tão velho, 80 anos. O ator veterano abraçou a paternidade pela sétima vez com sua namorada Tiffany Chen, de 45 anos, em abril de 2023.

Ele afirmou que a maior parte do trabalho de cuidar da filha Gia, de seis meses, está sendo feita por Tiffany, e o casal também conta com ajuda da creche.

Em entrevista ao Guardian, Robert disse: “Ter filhos não existe nada mais fácil. Está tudo bem.”

O ator, cujo próximo filme Killers of the Flower Moon deve abalar o mundo do entretenimento com lançamento mundial em 20 de outubro, pareceu aliviado ao confessar que não precisa fazer nenhum trabalho pesado para criar seu filho mais novo e ele oferece total apoio para sua namorada.

Robert De Niro/ Reprodução

A estrela irlandesa afirmou que gosta de toda a paternidade, acrescentando: “Com um bebê é diferente de meu filho de 11 anos. Meus filhos adultos. Meus netos.”

Ele acrescentou: “É tudo diferente. Não falo com os filhos adultos do jeito que falo com meu bebê ou do jeito que falo com minha filha de 11 anos, embora ela seja muito inteligente”.

De acordo com o Daily Mail, Robert admitiu anteriormente que um de seus objetivos para o futuro aos 80 anos é permanecer vivo.

