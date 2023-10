O conselho sincero de Gisele Bündchen para ficar conectada com a natureza

Gisele Bündchen mostra no Instagram que sua rotina vai muito além das campanhas de moda e desfiles. Além de mostrar parte da família, a famosa modelo internacional também revela aos fãs que é ligada à natureza e dá conselhos para quem gostaria de estar mais perto dela.

Em uma publicação, a top model afirma que a mãe natureza “é a nossa maior professora” e explica como cada um de nós deve aprender com as plantas e animais e, é claro, ficar mais conectado com as sensações que ela nos transmite.

“Ela [a natureza] nos mostra que tudo está interligado, interconectado. Seu poder vem de sua diversidade e ela depende disso para sobreviver. Assim como com as pessoas, nossas diferenças nos complementam e nos tornamos mais fortes quando trabalhamos juntos”, destaca Gisele.

Em uma sequência de fotos, Bündchen lembra os seus milhares de seguidores que a natureza não julga e muito menos divide o ser humano, mas ela é responsável por nutrir: “Ela nutre. Ela nos lembra que toda forma de vida é sagrada e importante, e tem seu papel fundamental para trazer equilíbrio para que toda a vida possa florescer”, escreveu a famosa.

Ligada ao meio ambiente desde criança, a modelo Gisele Bündchen dá um conselho sincero para quem deseja estar mais próximo e se conectar à natureza, mesmo vivendo nos grandes centros urbanos: “A natureza tem muitas respostas - e, observando-a e seguindo seu exemplo, podemos todos prosperar. Esta é a nossa casa - e as nossas escolhas criam o nosso futuro”.

Gisele Bündchen lança coleção de joias

A modelo internacional lançou uma nova coleção em parceria com a Vivara, chamada VLove. A novidade conta com uma variedade de anéis, correntes, pingentes e brincos, feitas com muitas pedras, como safiras negras e diamantes browns, os preços variam de R$ 950 a R$ 14.990 mil.

