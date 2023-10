Mick Jagger: "Beatles também começaram como blues cover"

Mick Jagger, líder dos Rolling Stones, decidiu responder às declarações de Paul McCartney sobre as duas icônicas bandas britânicas, The Rolling Stones e The Beatles. McCartney havia dito que os Beatles eram melhores do que os Rolling Stones, descrevendo estes últimos como uma "banda de covers de blues". Jagger, em uma entrevista ao The Times, compartilhou sua perspectiva sobre o assunto e apreciou os comentários de McCartney.

"Paul (McCartney) disse que os Beatles eram melhores do que os Stones porque os Stones eram realmente apenas uma banda de covers de blues", Jagger reiterou. "Bem, os Beatles também eram, na verdade, uma banda de covers de blues quando começaram. Toda banda é uma banda de covers no início, porque é assim que funciona".

No entanto, Jagger também destacou que não há uma competição real entre as duas bandas. Ele enfatizou que os Rolling Stones eram mais conhecidos por suas performances ao vivo e mencionou que, ao contrário dos Beatles, sua banda realizou turnês em grandes arenas. O vocalista acrescentou que não há rancor entre eles e McCartney.

Relação

A relação entre as duas lendárias bandas permanece amigável, e McCartney faz uma participação especial no novo álbum dos Rolling Stones, intitulado "Hackney Diamonds", onde toca baixo na faixa "Bite My Head Off". Este será o primeiro álbum dos Rolling Stones em 18 anos e marca o retorno da banda após o falecimento do baterista Charlie Watts.

O álbum apresenta colaborações com outros artistas renomados, como Lady Gaga e Stevie Wonder, e promete entregar aos fãs novas músicas e performances emocionantes. Com o lançamento previsto para 20 de outubro, os Rolling Stones estão prontos para mostrar que sua lenda continua viva e vibrante.

A rivalidade amigável entre os Beatles e os Rolling Stones é um testemunho da influência duradoura dessas bandas no mundo da música, e os fãs estão ansiosos para ouvir as novas criações dos Rolling Stones em "Hackney Diamonds".