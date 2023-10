Meghan Markle ''considerando surpreendente participação'' em reality show de grande sucesso

Meghan Markle e seu marido, o Príncipe Harry, têm estado ocupados fazendo networking com algumas celebridades de primeira linha, e parece que isso pode ter valido a pena para a Duquesa de Sussex.

O casal foi recentemente visto socializando com a realeza da televisão, Oprah Winfrey, durante um evento de caridade estrelado por Kevin Costner. Harry e Meghan até pararam para tirar uma selfie com os pais de Katy Perry no evento de caridade One805 Live! do ator.

casal-real1

Desde então, Meghan se encontrou com a famosa família Kardashian em uma festa VIP de champanhe para o aniversário de Beyoncé em Los Angeles. A mãe de Meghan, Doria Ragland, também se divertiu com Kris Jenner e Kim Kardashian na festa anual da organização This Is About Humanity, em agosto.

Uma fonte alegou que Kris Jenner está tentando trazer Meghan e Harry "para o mainstream". Eles também revelaram que Meghan pode surpreender seus fãs com uma participação especial em "The Kardashians", bem como colaborações na moda com a família famosa.

"Não é coincidência que os Kardashians circulem nas mesmas esferas que a nova turma de Meghan. É uma grande jogada para as duas famílias se unirem, mas Kris não quer pressionar muito agressivamente, muito cedo", disse a fonte, acrescentando que Kris está "disposta" a esperar pelo "prêmio a longo prazo".

Em entrevista à revista "Bella", a fonte disse que as oportunidades seriam "infinitas" se Meghan se juntasse ao clã Kardashian-Jenner. Eles descreveram isso como "estrela em ascensão".

No entanto, a fonte alertou os fãs para não criarem expectativas muito cedo, pois disseram que as conversas ainda estão "em estágios iniciais". Mesmo assim, isso não impediu Kris de se comprometer a "integrá-los na esfera íntima de sua família".

A fonte também alegou que Kris foi "assegurada" pela equipe de Meghan e Harry de que não há "problema em princípio" com o casal aparecendo em um episódio de "The Kardashians". "Mesmo que seja apenas uma participação especial, isso é uma grande vitória para Kris, o lado comercial já está em movimento e parece muito lucrativo", acrescentou.