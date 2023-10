MC Guimê resolveu atualizar suas tatuagens e compartilhar o processo com os seus seguidores. O cantor, que já é conhecido pelos desenhos por todo o corpo, inclusive no rosto, escreveu a palavra ‘love’ (amor, em português) no canto esquerdo da testa.

“Começou... Hoje é daqueles dias que a noite é f*da. Marcha nos rabiscos!”, escreveu o MC no Instagram.

MC Guimê corrige tatuagem com escrita errada: " “Fui ver depois de 14 anos só” Imagem: reprodução Instagram (@mcguime)

Acompanhada do amigo Ricardo Alface, parceiro de confinamento no Big Brother Brasil, Guimê também aproveitou o momento para corrigir uma palavra que estava escrito errado.

“Acabei de ver que a tatuagem desse ser estava escrito errado”, comentou Ricardo. “Fui ver depois de 14 anos só, só 14 anos kkkkk”, respondeu Guimê.

Lexa e MC Guimê anunciam fim do casamento pela segunda vez

Lexa usou seu perfil nas redes sociais no dia 21 de setembro para anunciar pela segunda vez o término de seu casamento com o funkeiro MC Guimê. A dupla, que iniciou o relacionamento há oito anos, terminou o casamento mais uma vez em menos de um ano.

Em um comunicado em seu instagram, Lexa espalhou a notícia aos seguidores. Confira o texto:

“Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando. Mas não quero mais falar sobre o assunto”, escreveu a cantora por meio dos stories.

A dupla chegou a ficar afastada depois do episódio de acusação de assédio a MC Guimê durante sua passagem no reality Big Brother Brasil no início deste ano. No entanto, o funkeiro declarou arrependimento nas redes sociais e conquistou o perdão da cantora.

