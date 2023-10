Jada Pinkett Smith surpreende e chama Tupac de "alma gêmea"

Em uma entrevista franca ao Rolling Out, Jada Pinkett Smith, casada com o renomado ator Will Smith há 25 anos, abriu o coração sobre sua relação com o falecido rapper Tupac Shakur. Ela descreveu Tupac como sua "alma gêmea", mas afirmou que a química romântica entre eles simplesmente não existia.

"Uma alma gêmea, sim", disse a atriz de "Girls Trip". "Se existem vidas passadas, definitivamente acho que Pac e eu viajamos algumas vezes juntos. Você sabe, de várias formas".

Jada, 52 anos, e Tupac se conheceram nos anos 1980 na Baltimore School for the Arts, em Maryland, e desenvolveram uma amizade íntima. Ela registrou que, apesar da aparência peculiar de Tupac no ensino médio, ele a cativou com sua personalidade magnética.

No entanto, ela enfatizou que a relação deles era baseada em uma forte amizade, não em romance.

Jada Pinkett Smith calls Tupac Shakur her “Soulmate”pic.twitter.com/yENey7yLcv — Vikas ⚡ (@thunderxstorm07) October 13, 2023

Após a morte trágica de Tupac, em setembro de 1996, Jada se casou com Will Smith. Em uma entrevista anterior, Will admitiu sentir ciúmes do próximo vínculo entre sua esposa e Tupac. "Isso também foi um grande arrependimento para mim, porque nunca consegui me abrir para interagir com o Pac", confessou ele.