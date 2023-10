Jada Pinkett Smith fala sobre separar-se de Will Smith e a vida como solteiros

A atriz Jada Pinkett Smith, casada com Will Smith desde 1997, recentemente compartilhou detalhes sobre os altos e baixos de seu relacionamento em uma entrevista para o podcast "On Purpose with Jay Shetty" e levantada pela People. Durante a conversa, Jada, de 52 anos, revelou que o casal enfrentou várias separações ao longo dos anos.

Segundo Jada, essas separações incluíram um "grande rompimento" por volta de seu aniversário de 40 anos, em 2011. Ela explicou que, na época, estavam pensando em se separar e se divorciar, chegando até a se separar por um tempo. No entanto, o mundo não tinha conhecimento desses eventos.

Em 2016, eles tiveram o que Jada chamou de "a quebra definitiva", mas decidiram manter isso em segredo do público. Durante esse período, ambos viveram suas vidas como pessoas solteiras, mas continuaram casados no papel.

Essa revelação lança luz sobre os boatos de um casamento aberto entre Jada e Will. Jada enfatizou que eles não tinham um casamento aberto, mas optaram por não divulgar publicamente suas separações e vidas independentes.

Uma parceria de vida

Jada também mencionou que a relação deles é mais do que um casamento tradicional. "É mais uma parceria de vida," ela disse em uma entrevista anterior. Ela e Will continuam a se apoiar mutuamente e amam suas vidas familiares.

Quando questionada se eles tinham um acordo para informar um ao outro se começassem a namorar outras pessoas, Jada respondeu que, por enquanto, estão focados em "uma cura profunda" devido a tudo o que aconteceu. Ela acrescentou que as relações são organismos em constante movimento e que eles estão "constantemente evoluindo."

Jada também confirmou que ainda estão "tentando entender" a dinâmica de seu relacionamento após as mudanças recentes.

Essas revelações de Jada Pinkett Smith oferecem uma visão única sobre a complexidade dos relacionamentos duradouros e as maneiras pelas quais as pessoas podem encontrar seu próprio caminho para a felicidade, independente dos padrões tradicionais de casamento.