Está chovendo por aí? Listamos 3 filmes para você curtir um dia de chuva

Em dias chuvosos uma das primeiras coisas que vem à cabeça é sentar no sofá com um cobertor, uma bebida quente e um bom filme para passar o tempo. Para te ajudar a escolher, nós preparamos uma lista com cinco filmes para você curtir o tempinho chuvoso.

Confira nossas escolhas:

A Teoria de Tudo (2014)

Lançado em 2014, o filme é baseado na vida e obra do astrofísico Stephen Hawking. No longa somos apresentados a história da vida pessoal e profissional de Hawking e sua esposa, Jane Hawking, autora do livro que deu origem ao filme. Assuntos como as pesquisas do cientista e o diagnóstico precoce de esclerose lateral amiotrófica são abordados ao longo do filme, mostrando o impacto que as descobertas tiveram na vida de Hawking e em sua carreira.

Por sua atuação como Stephen Hawking, Eddie Redmayne recebeu o Oscar de Melhor Ator.

Como eu era antes de você (2016)

Se você gosta de um bom drama com uma pitada de romance, então você poderá curtir o filme “Como eu era antes de você”. O longa conta a história do rico e bem-sucedido Will que tinha uma vida repleta de agitação até que um grave acidente mudou completamente seu destino.

Com uma condição física complicada, Will se vê em um estado completamente depressivo e passa a afastar completamente as pessoas ao seu entorno, neste momento ele conhece a jovem Louisa Clark, que passa a acompanhá-lo e fazer com que aos poucos ele recupere parte de suas alegrias.

Simplesmente Acontece (2014)

Um romance com uma boa pitada de comédia e muitos acasos do destino. É exatamente isso que podemos dizer sobre este filme. Ao longo da história somos apresentados aos jovens Rosie e Alex, amigos inseparáveis desde a infância e que passaram por diversos encontros e desencontros amorosos.

Em meio a surpresas e reviravoltas, acompanhamos o crescimento dos dois até sua chegada na vida adulta.

