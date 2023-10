De Niro abre o coração sobre a paternidade e o papel de sua namorada na criação do bebê

O renomado ator Robert De Niro está sendo sincero sobre suas responsabilidades como pai. Aos 80 anos, ele e sua namorada, Tiffany Chen, receberam sua sétima criança, Gia Virginia, em abril. Este é o primeiro filho de De Niro com Tiffany Chen, e ele recentemente falou sobre como é a vida com a nova adição à família.

Em uma entrevista ao The Guardian, De Niro compartilhou suas impressões sobre a paternidade aos 80 anos. Ele admitiu que "não fica mais fácil" e que ele não é o principal responsável pelos cuidados com o bebê. Ele expressou seu apoio à namorada, Tiffany, dizendo que ela é quem faz o trabalho pesado na criação da criança. Além disso, eles contam com ajuda, que De Niro considera vital.

Quando questionado se ele está gostando de ser pai novamente, o ator de "Silver Linings Playbook" afirmou que sim e que aproveita todos os aspectos da experiência. Ele destacou as diferenças em criar um bebê em comparação com seus filhos adultos, netos e seu filho de 11 anos.

Idade avançada

Em maio, De Niro revelou que havia se tornado pai pela sétima vez durante uma entrevista com o ET Canada. Na mesma entrevista, sua colega de elenco, Kim Cattrall, confirmou que ele havia recebido o bebê com sua namorada Tiffany Chen. O casal estava junto desde 2021.

De Niro apresentou oficialmente sua filha, Gia Virginia Chen De Niro, em um episódio do programa CBS Mornings em maio. Na ocasião, ele compartilhou uma foto da bebê e revelou que ela nasceu com 3,9 kg no dia 6 de abril. Em outra entrevista, no programa Today, De Niro falou sobre a experiência de ser pai de um bebê "nesta fase e idade".

Ele descreveu a sensação como "ótima" e explicou que, "à medida que envelhecemos, desenvolvemos uma maior consciência de certas dinâmicas na vida e na família". Ele concluiu que está "muito feliz" com a experiência.