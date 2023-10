Andressa Urach nega manter ‘relação com o filho’ e revela se frequenta igreja: “Falo com Jesus 24h”

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, usou suas redes sociais para tirar dúvidas de seus seguidores. Nos stories de seu Instagram, ela negou manter uma “relação com o filho” Arthur, de 18, e ainda voltou a rebater críticas pelo fato do rapaz ser o responsável por gravar seus conteúdos adultos. A loira ainda revelou se frequenta alguma igreja e também falou sobre o namoro com Sergio Carvalho, ressaltando estar “apaixonada” e que seguirá com seu trabalho como garota de programa.

Um internauta questionou como a ex-miss Bumbum lida com pessoas que dizem que ela mantém uma “relação com o filho” e Andressa foi enfática: “Eu jamais teria uma relação com meu filho. Se tivesse, eu mesma contaria, não seria algo que eu esconderia. Mas isso não está nos nossos planos”, garantiu.

Em seguida, ela lembrou que filho grava seus vídeos de sexo, mas ressaltou que tudo é feito com profissionalismo. “Nós temos um trabalho extremamente profissional. Ele é meu câmera e eu sou a atriz em questão. A gente faz um trabalho com um ótimo resultado e isso que vale, o lado financeiro. E ponto”, afirmou.

“E a gente também não liga para a opinião das pessoas, até porque a opinião pública nunca pagou as nossas contas. Nunca pagou uma luz, uma água, ou colocou uma comida dentro de casa. E, nos momentos que a gente mais precisou financeiramente, nenhuma pessoa chegou, estendeu a mão e disse que pagaria todas as nossas dívidas e estaria ali para nos ajudar. Então não ligamos para o que as pessoas falam ou deixam de falar, já que isso todo mundo vai falar. Então, falem bem, falem mal, mas falem de nós, pois estão nos dando engajamento, um retorno financeiro e está tudo bem. Os haters estão aí para dar engajamento pra gente”, garantiu a loira.

Outro seguidor perguntou se Andressa pretende voltar a frequentar uma igreja e ela respondeu: “Voltar a frequentar direto eu não pretendo. Às vezes eu vou na ‘Bola de Neve’ ou na ‘Batista da Lagoinha’, que eu acho boas. Mas não acho que a gente precisa estar dentro de uma igreja para ter contato com Deus. Até porque eu falo com Jesus 24 horas nas minhas orações, de manhã, de tarde e de noite”, afirmou.

Andressa Urach afirma que não pretende largar a prostituição, mesmo após assumir novo namorado (Reprodução/Instagram)

Novo namorado

Os seguidores também questionaram Andressa sobre seu namoro com Sergio Carvalho e se ele não sente ciúmes do seu trabalho no mundo do entretenimento adulto. Ela garantiu que ele a conheceu assim e, mesmo incomodado, o rapaz garantiu que não vai interferir.

“Meu namorado não assiste [os vídeos de sexo], mas ele respeita meu trabalho. Ele me conheceu assim e eu sou da seguinte opinião: o que os olhos não veem, o coração não sente”, disse a modelo.

Ela também foi questionada se deixaria a prostituição para viver um casamento saudável e garantiu: “Eu não pretendo parar de trabalhar até os 40 anos, então não penso antes disso”, revelou.

A modelo disse, ainda, que seu relacionamento será mantido na vida privada, já que seu namorado é reservado e não vai participar dos seus conteúdos adultos.

Andressa Urach revelou que está namorando e se declarou: "Apaixonada" (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: