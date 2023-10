Acidente de Kayky Brito: O real motivo que fará Bruno de Luca depor na Justiça

O acidente que levou o ator Kayky Brito à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, continua sendo investigado e, agora, levou o apresentador Bruno de Luca para a Justiça, mesmo depois que o inquérito policial não havia indiciado o famoso.

Mas, a Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido do Ministério Público (MP), que determinou que o contratado da Globo responda por omissão de socorro, já que ele não ajudou Kayky na noite do atropelamento, que ocorreu em uma avenida da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

“Ele [Bruno] foi o único que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita”, afirma o texto do Ministério Público.

Tratamento de politraumatismo foi crucial para o ator Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

O documento diz ainda que o apresentador do Vai para Onde, do Multishow, “não se importou sequer em ter qualquer conhecimento quanto às providências que teriam sido adotadas para prestação de socorro daquela vítima”. Com isso, o MP conclui que Bruno de Luca não pode se “eximir de responsabilidade pelo crime previsto no artigo 135 do Código Penal”.

O inquérito da Polícia Civil que investigou o atropelamento não havia indiciado o ator, que aparece em imagens de câmeras de segurança indo embora sem socorrer Kayky, com quem estava bebendo no quiosque.

Porém, de acordo com Rodrigo Brocchi, advogado de Bruno, o famoso não cometeu o crime de omissão de socorro. Segundo ele, outras pessoas já tinham prestado assistência ao ator Kayky Brito e também que ele não foi o causador do acidente e não tinha obrigação específica de prestar socorro.

Bruno de Luca testemunhou o atropelamento de Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Relembre o acidente

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ator Kayky Brito foi atropelado e socorrido na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. Nas imagens é possível ver que por volta da 0h50, o famoso volta do carro do amigo Bruno de Luca, quando sai correndo de trás de outro carro estacionado e o motorista tenta desviar, mas atinge o famoso.

Naquela madrugada, Kayky Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo, e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, depois foi transferido para o Copa D’Or, onde seguiu a recuperação até receber alta.

Ao todo foram 27 dias internados, sendo que alguns foram na UTI do Copa D’Or. Porém, na semana passada, o famoso começou o tratamento em casa e segue em recuperação.

