A resposta certeira de Fernanda Lima sobre ‘contos de fadas’ com Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima, que foi apresentadora do extinto Amor & Sexo, está muito bem casada com Rodrigo Hilbert, o “faz tudo mais amado do Brasil”. Mas, em um ano em que até a cantora Sandy resolveu se separar de Lucas Lima, ela resolveu quebrar o tabu de que vive um relacionamento perfeito com o ex-modelo.

Segundo mãe dos gêmeos João e Francisco e da pequena Maria Manoela, os atributos do marido não transformam a vida em casa em um contos de fadas: “Não dá para idealizar que tudo isso seja necessário para segurar um casamento ou mesmo para transformá-lo num herói”, disse ela, aos 46 anos.

Consciente, Fernanda pede para que os fãs dos dois não vejam o seu casamento como um exemplo para ser seguido: “. Seria um desserviço à sociedade. A idealização do romance é para quem assiste, e não para quem vive. Eu e o Rodrigo somos um casal de carne e osso. Seremos um casal enquanto for bom pra gente e para nossa família”.

Vale ressaltar que nas redes sociais, Fernanda exibe partes do seu cotidiano e já fez diversas declarações para o marido famoso, destacando que ele é um ótimo pai e parceiro: “Mesmo se um dia acabar (espero que nunca aconteça), já teremos dado certo para o que a gente se propôs: dividir uma vida, construir uma família e sermos parceiros em nossos sonhos”.

Fora da TV desde que encerrou o contrato com a Globo, Fernanda Lima vai completar 25 anos de carreira e busca manter-se conectada com os fãs pelas redes sociais, onde criou o projeto Minha Viagem, onde procura mostrar uma pessoa real, ao lado dos filhos e vivendo mais perto da natureza.

“Gosto de falar na primeira pessoa e não através de uma personagem. Atuar é um ofício muito sério e sou daquelas que não sabe deixar a personagem no set. É muito intenso para mim, não desenvolvi ferramentas para separar as coisas”, sobre a possibilidade de assumir uma novela na TV.

O primeiro trabalho de destaque da ex-modelo foi na MTV Brasil, onde ela apresentou o Mochilão: “Sou grata a tudo que vivi, mas precisei focar na gravidez e na maternidade, que foi o meu grande projeto nos últimos anos”.

