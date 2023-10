A Fazenda: Manipulação e xingamentos; você percebeu esses conflitos?

Os peões voltaram a perder o controle dentro do reality show A Fazenda 15. Desta vez, em um começo de semana tenso, os conflitos foram generalizados e os xingamentos foram de “otário” até “piranha”.

No programa, Jenny Miranda e Kally Fonseca trocaram farpas pesadas durante uma dinâmica. As duas aproveitaram para voltarem a falar sobre a briga que aconteceu durante a última festa, quando a influenciadora digital tirou satisfação com Lily Nobre sobre o absorvente que encontraram no banheiro.

Em seguida, Rachel Sheherazade afirmou que Jenny é uma mulher manipuladora e que tenta influenciar a filha de Adriana Bombom e a peoa, então, partiu para cima de Kally: “Ela bebe toda vez, ela cai, você tentou me beijar três vezes e eu falei que não gosto. Isso é assédio. Não sou obrigada a beijar sua boca. Não é não, para homem e para mulher”, disparou Miranda.

A Fazenda 15: Jenny Miranda e Kally Fonseca brigam ao vivo (Reprodução/PlayPlus)

Durante A Fazenda 15, Jenny acusou a ex-colega de confinamento de traição e gritou que não era obrigada a beijar a “boca nojenta” da peoa e a chamou de “bêbada” que não sabe beber e até de “piranha”.

Kally ficou revoltada e disse que rival teria traído o namorado dentro de A Fazenda: “Eu beijo boca de mulher e ele sabe, não tô fazendo nada escondido, e primeiro: não é marido, é namorado e talvez nem esteja mais namorando”, respondeu ela.

Shayan tira conclusão dentro da sede

Outro protagonista de briga dentro do reality show da Record TV foi Shayan, que depois de discutir com André Gonçalves, também foi alvo de Márcia Fu, que aproveitou para detoná-lo.

Na confusão, a ex-atleta afirmou que não queria conversa com o peão e ressaltou que não era uma indireta e sim uma “direta mesmo”.

A Fazenda 15: Shayan critica postura de Márcia Fu (Reprodução/PlayPlus)

Shay aproveitou o momento para se reunir com os aliados dentro do confinamento e alfinetar a atitude de Márcia Fu. Ele chegou a dizer que foi muito ofendido pela esportista.

Por fim, Tonzão disse que acha Cezar Black uma pessoa que tenta manipulá-lo e afirmou que ele conseguiu fazê-lo de “otário”.

Segundo o cantor, o ex-BBB não tinha argumentos para falar em uma determinada dinâmica: “Tem que me respeitar, ele quis me manipular… falta de respeito, incoerência”, pontuou Tonzão.

