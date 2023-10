A Fazenda: Após farpas, Cariúcha quer Sheherazade na final; você concorda?

Por essa ninguém, ou quase ninguém que acompanha A Fazenda 15, esperava. Cariúcha, a terceira eliminada do reality show rural, revelou que está torcendo para Rachel Sheherazade e André Gonçalves chegarem na final do programa da Record TV.

A novidade bombástica foi revelada pela funkeira durante uma conversa no Link Podcast e deixou os fãs do reality chocados, afinal, as famosas eram vistas como rivais dentro do confinamento.

“Vou chamar Rachel e vou pedir desculpa para ela, porque com certeza ela chega na final. A Rachel, o André”, iniciou a também rival de Jojo Todynho no podcast.

Cariúcha reforçou ainda que nunca teve problemas com o ator, que é visto como o affair de Rachel dentro de A Fazenda 15: “Amei o André. Sempre achei ele muito inteligente , equilibrado. Quero que eles ganhem”, disparou a ex-peoa, que garantiu que vai torcer mesmo para Sheherazade.

O plano da Record é descancelar a famosa

Descancelar Cariúcha, a última eliminada de A Fazenda 15, é uma prioridade da Record TV. Para evitar que a influenciadora digital continue sendo linchada pela web, a emissora acendeu o sinal vermelho e criou uma força tarefa para mostrar o outro lado da funkeira, que deixou o reality show rural com uma das maiores rejeições de todas as temporadas.

A Fazenda 15: Se depender da Record TV, Cariúcha não fica no limbo do cancelamento virtual por muito tempo (Reprodução/PlayPlus)

Além de colocar uma psicóloga a disposição da Garota da Laje, a emissora de Edir Macedo também vai aproveitar o contrato que foi assinado para compor o elenco do programa apresentado por Adriane Galisteu para levar a ex-peoa para outras atrações, como aconteceu neste domingo (15), quando ela foi uma das atrações da Hora do Faro.

