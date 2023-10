Você se lembra da filha de Rachel e Ross em ‘Friends’? Veja como ela está quase 20 anos depois do final da série

Embora a maioria do elenco da bem-sucedida série de comédia Friends fosse adulta, o sitcom também contou com vários personagens infantis que conquistaram as audiências com sua simpatia e ternura.

Um dos mais destacados foi Emma Geller-Green, a filha que Ross Geller e Rachel Green tiveram como resultado de uma noite de paixão nas últimas temporadas do programa finalizado em 2004.

Atrás desta adorável menina que conquistou corações e ficou gravada na memória do público estavam duas talentosas meninas de aproximadamente um ano: as gêmeas Noelle e Cali Sheldon.

Apesar de sua curta idade, as atrizes nascidas em 2002 demonstraram ter facilidade em ficar diante das câmeras e também grande química com seus pais fictícios, Jen Aniston e David Schwimmer.

Apesar de sua breve aparição, a filha de Rachel e Ross em 'Friends' ficou gravada na memoria dos fãs | (Facebook: @friends.tv/Warner Bros.)

No entanto, desde a sua primeira aparição na famosa produção em 2003, passaram-se duas décadas nas quais ambas deixaram para trás a infância para se tornarem duas belas e inteligentes jovens.

A mudança de Emma, a filha de Rachel e Ross na série Friends

Atualmente, Noelle e Cali Sheldon têm 21 anos de idade e estão juntas na prestigiada Universidade da Califórnia em Los Angeles, uma instituição na qual se formarão juntas no próximo 2024.

Além de se dedicarem aos seus estudos, as irmãs continuam a atuar. Na verdade, desde a sua estreia em Friends, elas não pararam de participar em projetos juntas ocasionalmente, principalmente para o cinema.

A série Life (2007), o curta Agorable (2012) e o filme Nós (2019) são algumas das sete produções em que trabalharam juntas. Além disso, Noelle atuou sozinha em outros três tramas, como Ham on Rye (2019).

Ela também se aventurou no campo de direção e escrita de maneira profissional no ano passado com seu desempenho como diretora e roteirista dos curtas-metragens A Cura para a Solidão e Caça ao Ganso.

A irmã dela, por outro lado, afirmou há alguns anos em suas redes que tinha duas metas profissionais possíveis muito diferentes: continuar atuando ou estudar neurociência para se tornar uma engenheira biomédica.

Atualmente, as Sheldon também são celebridades com suas contas individuais no Instagram, onde acumulam dezenas de milhares de seguidores a quem compartilham vislumbres sobre suas vidas atuais.

Nas imagens que elas publicam, além de evidenciar o pouco que resta das bebês que interpretaram Emma, seus hobbies e diferenças, também fica demonstrada a linda relação que mantêm hoje.

Por outro lado, as gêmeas não se lembram de sua passagem por Friends, mas sua mãe, Gretchen Sheldon, sim. "Todos foram muito, muito gentis com Noelle e Cali", disse em entrevista ao Bustle em 2015.

“Eles as trataram como pequenas princesas no set”, acrescentou. “(Fiends) foi filmado diante de uma audiência ao vivo, e Cali e Noelle saíam, cumprimentavam e interagiam com a audiência ao vivo. Foi muito divertido”.