Victoria e David Beckham mantêm status de casal mais bem vestido em noite elegante

Victoria e David Beckham são um dos casais mais bem vestidos da cultura pop por um motivo. Eles recentemente aproveitaram a estreia de sucesso do documentário Beckham na Netflix, bem como o lançamento da nova coleção de fragrâncias com o nome de David, para um encontro em Nova York. E, é claro, o estilo do casal não poderia passar despercebido.

Victoria, a ex-Spice Girl de 49 anos, exibiu um vestido vermelho-carmim com mangas curtas, detalhes em renda branca nas laterais e uma bainha assimétrica que mostrava seus elegantes sapatos de salto alto e meias transparentes na mesma cor. A estrela pop pareceu ter tirado inspiração de sua própria linha de moda para criar este design elegante.

Ela complementou o visual com uma grande bolsa na cor marfim e manteve os cabelos soltos e ondulados.

Já David, o ícone do futebol de 48 anos, mostrou sua elegância com um terno azul-marinho listrado, combinando com uma camisa branca e tênis brancos. Como revelado em seu documentário, David é conhecido por manter um guarda-roupa organizado e com estilo.

Vestimentas de destaque

Na semana passada, o casal e sua família participou da estreia do documentário "Beckham" em Londres com muito estilo. A cantora de "Spice Up Your Life" usou um terno branco, enquanto sua filha Harper Seven Beckham destacou-se em um vestido lilás até o chão com uma clutch combinando.

Enquanto isso, David e seus filhos Brooklyn Peltz Beckham, Romeo Beckham e Cruz Beckham escolheram diferentes trajes sob medida. Brooklyn estava acompanhado de sua esposa, Nicola Peltz Beckham, e Romeo posou ao lado de sua namorada, Mia Regan. Cruz, o segundo filho mais jovem, preferiu um visual mais descontraído com uma camisa de mangas curtas e calças.

Durante o lançamento de sua nova linha de fragrâncias em Nova York, David compartilhou com os convidados que foi uma "grande honra" para ele trabalhar com a Netflix e o diretor Fisher Stevens. Ele admitiu que levou um tempo para se sentir pronto para contar sua história diante das câmeras e que só decidiu fazer isso dois ou três anos antes do décimo aniversário de sua aposentadoria.

Experiência

"Não foi fácil e foi uma montanha-russa emocional nos últimos dois anos e meio, mas acho que produzimos algo do qual minha equipe pode se orgulhar", afirmou David.

Stevens compartilhou recentemente com a revista People como foi trabalhar com o renomado astro do futebol e empresário. Ele disse: "ele não foi o que eu esperava. Ele estava muito aberto. Ele disse: 'estou pronto. Quero contar minha história antes que outra pessoa o faça'. E então comecei a fazer pesquisas e fiquei pensando: 'Jesus, a vida desse cara é louca. Louca. Eu não tinha ideia'".

O casal Beckham continua provando que, além de suas carreiras bem-sucedidas, também são um ícone de estilo inegável. Sua história de moda continua a encantar os fãs e a imprensa, e eles permanecem no topo da lista dos casais mais bem vestidos da cultura pop.