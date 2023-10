Tom Selleck surpreende ao abandonar o tradicional bigode

No dia 25 de setembro, Tom Selleck, famoso por seu papel em "Magnum, P.I.," surpreendeu o público ao aparecer em público com um visual quase irreconhecível. O ator abandonou seu icônico bigode e adotou uma barba cheia durante uma rara saída em San Fernando Valley, na Califórnia (EUA).

O astro, que ostenta seu tradicional bigode desde que se tornou um nome conhecido nos anos 1980, agora exibe sua barba cerrada enquanto cumpre suas tarefas cotidianas.

Selleck vestia uma simples camiseta azul escura e havia penteado seus cabelos grisalhos em um discreto penteado para o lado.

Aos 78 anos, o ator não era visto em público há mais de um ano, quando foi fotografado dirigindo sua caminhonete prateada perto de sua residência.

Tom Selleck looks almost unrecognizable as he ditches signature mustache for scruffier facial hair https://t.co/EebsjjweAu via #pagesix pic.twitter.com/CHMsDHSMOx — Brightly (@BrightlyAgain) October 13, 2023

Afastamento

Embora mantenha uma vida muito privada, Selleck tem estrelado como Frank Reagan em "Blue Bloods" desde 2010. A série da CBS esteve em hiato de filmagens devido à greve dos roteiristas, que começou em maio. No entanto, o Writers Guild of America finalmente chegou a um acordo com a Alliance of Motion Picture and Television Producers na semana passada.

Além de seu trabalho em "Blue Bloods," em 2019, o Page Six informou que Selleck estava escrevendo uma autobiografia abrangendo sua carreira de décadas e sua vida "longe das câmeras." Até o momento, não houve anúncio de data de lançamento ou mais informações sobre o progresso do livro.

Em 2020, a estrela de "Três Solteirões e um Bebê" recebeu o Paley Award por sua premiada carreira e dedicação a iniciativas de educação em mídia.

"De um garoto que 'assistia' ao rádio a um jovem que languideceu no banco de reservas da equipe de basquete da USC, bem, é uma longa jornada desde então até aqui", disse ele em um comunicado na época.

Longe dos holofotes

"Para ser honesto, não tenho certeza de onde 'chegar aqui' vai me levar, então sou grato pelo convite do Paley Center para uma celebração de 'chegar aqui', onde quer que isso seja. Tenho a honra de apoiar a missão da organização e aguardo com expectativa a reflexão sobre o passado e o futuro. Muito obrigado".

Na vida pessoal, Selleck comemora 36 anos de casamento com sua esposa atriz, Jillie Mack, este ano. O casal se casou em 1987 e tem uma filha de 34 anos chamada Hannah. O ator também tem um filho de 57 anos, Kevin, com sua ex-mulher, Jacqueline Ray.

A vida de Selleck longe dos holofotes de Hollywood foi cuidadosamente moldada ao longo dos anos. "Sou uma pessoa bastante reservada", disse ele à People em 2020. "Sempre valorizei o equilíbrio entre o trabalho e o tempo com minha família. Sempre foi sobre eles".