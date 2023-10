Sabrina Sato fica sem rumo na Itália e vídeo viraliza nas redes sociais

Quem não faria qualquer coisa para comprar uma casa por cerca de R$ 6? Sabrina Sato foi até a cidade de Limosano, na Itália, para saber todas as condições desta moradia, que custou apenas 1 euro, mas a famosa acabou passando um perrengue no país.

Viajando pelo país europeu, Sato viralizou ao publicar um vídeo nas redes sociais contando que se perdeu na estrada por causa de R$ 6. Espontânea, a ex-BBB ficou inconformada com a distância do lugar, onde mora a brasileira Paula Magalhães, que é arquiteta e trocou o Mato Grosso do Sul pelo destino.

“Erraram o caminho...agora, a gente vai perder uma hora. Ficamos perdidos, parece que estamos indo para Penápolis, interior de São Paulo”, brincou a famosa.

Em seguida, a apresentadora do Essa Eu Quero Ver apareceu dentro do carro e contou mais sobre a aventura de achar a casa de 1 euro: “Estamos no interior da Itália, saímos de Roma faz quatro horas e a gente não chega em lugar nenhum. Estamos no meio do nada, mas depois de sete horas, nem sei mais quantas horas faz que saímos de Roma, estamos chegando em Limosano”.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Web viraliza os ‘amassos’ de Lucas Souza no edredom; assista o vídeo

Depois do perrengue na Itália, Sabrina Sato foi curtir a cidade, que tem um centro histórico com mais de mil anos, mas que está quase sem nenhum morador: “Acho que por 1900 mais ou menos, todo mundo começou a sair daqui. Então, a prefeitura da cidade resolveu fazer esse programa de casas a um euro para poder chamar outras pessoas pra vir aqui pra morar”, contou a arquiteta, que foi entrevistada pela famosa.

O vídeo de Sabrina Sato perdida em uma estrada italiana viralizou nas redes sociais e gerou muitos comentários. No Instagram, um fã comentou que a celebridade é muito simples e autêntica: “Ela é alegria”.

Um outro afirmou que ver a ex-BBB no Fantástico é a melhor coisa do domingo: “Melhor quadro! Paro tudo pra assistir, sensacional! Leveza e inspiração! Viajo junto com a Sabrina”, escreveu ele nos comentários do vídeo.

LEIA TAMBÉM: Gisele Bündchen posta conselho de ouro para manter a vida em equilíbrio