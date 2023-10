Remake de Renascer: O mistério envolvendo personagem de Xamã foi descoberto

Xamã está mais do que confirmado no remake da novela Renascer, que está prevista para estrear no dia 22 de janeiro de 2024. Agora, vamos revelar qual a importância de seu personagem, Damião, na história exibida originalmente na TV Globo, em 1993.

Como no passado, no texto desenvolvido por Bruno Luperi, o personagem entra para matar José Inocêncio, que na nova versão do folhetim foi destinado ao ator Marcos Palmeira. Mas, conforme os capítulos da novela avançam, ele acaba sendo visto como um dos funcionários mais dedicados e fiéis do homem.

Em 1993, Damião foi interpretado por Jackson Antunes, que também está no elenco do remake de Renascer, mas como Deocleciano. Mas, é claro que esperamos que o veterano da Globo e Xamã troquem muitas figurinhas para o melhor do personagem.

Remake de Renascer: Em 1993, Damião foi interpretado por Jackson Antunes (Reprodução/Globo)

Cenas quentes de Xamã em Renascer

O remake da Globo, que vai substituir Terra e Paixão no horário nobre, já está sendo gravado em Ilhéus, na Bahia, e uma das possibilidades é que Damião (Xamã) apareça em cenas quentes na novela das 21 horas.

Ao que tudo indica, o vilão também vive uma paixão na novela escrita originalmente pelo autor Benedito Ruy Barbosa. No remake, a personagem Eliana, que é uma oportunista vivida pela atriz Sophie Charlotte, protagonista de Todas as Flores.

Xamã (Foto: Reprodução/Instagram)

Renascer não marca a estreia de Xamã

Antes mesmo de entrar para o elenco da novela do horário nobre, o cantor já tinha estreado na Globo ao gravar a série Justiça 2, que está prevista para 2024, no Globoplay, e é escrita por Manuela Dias. Na produção, ele vive o parceiro de crime de Milena, interpretada por Nanda Costa.

Além disso, o famoso já esteve em Travessia, novela de Glória Perez, onde ele viveu ele mesmo em uma pequena participação. O artista também encenou no filme Cinco Tipos de Medo, do cineasta Bruno Bini, onde ele é o protagonista e atua ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz.

