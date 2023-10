Remake de Elas por Elas: Como Taís vai superar a morte do amante; saiba tudo!

A morte de Átila no começo do remake da novela Elas por Elas mexeu muito com Taís (Késia Estácio), que é uma das protagonistas e amante do personagem vivido por Sergio Guizé. Mas, ela vai mostrar que o luto passou ao encontrar um novo amor.

Em cenas futuras, o envolvimento entre a personagem de Késia Estácio na novela da TV Globo e Pedro, papel destinado ao ator Alexandre Borges, fica cada vez mais forte e Taís não quer esconder isso de ninguém. Em um determinado momento, ela deixa claro quais são as suas verdadeiras intenções, fato este que fará com que ambos deem início a um namoro sério.

Remake de Elas por Elas: Depois da morte de Átila, protagonista volta a sorrir na novela (Reprodução/Globo)

A partir desta segunda-feira (16), quem acompanha o remake escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson vai perceber que o irmão de Natália (Mariana Santos) está realmente interessado na protagonista, que acaba retribuindo o gesto de carinho que ele tem por ela.

Protagonistas de Elas por Elas em guerra

Mas, nem tudo será perfeito, já que a personagem de Mariana Santos arruma uma maneira de afastar os dois. No remake da Globo, ela avisa a amiga que o Pedro namorou Carol (Karine Telles) no passado. No entanto, o truque não dá certo e a irmã de Mário (Lázaro Ramos) diz que o passado está no passado.

Remake de Elas por Elas: Alexandre Borges será o novo amor de Taís (Divulgação/Globo)

Por fim, os dois conseguem passar por cima dos planos cruéis de Natália e Pedro finalmente se declara para Taís no remake de Elas por Elas. A cena termina com um beijo apaixonado.

O surto de Natália vai acontecer

Já Natália vai parar em uma clínica psiquiátrica depois de discutir com Carol. No remake da Globo, a personagem surta ao tentar saber mais sobre a morte de Bruno (Luan Argollo) e acaba brigando com a amiga.

Em cenas que vão ao ar no próximo sábado (21), as duas estão em um restaurante quando o conflito começa. Neste momento, a personagem de Mariana Santos não suporta as críticas que recebe e dá um tapa na cara de Carol.

Em seguida, Natália deixa o local totalmente fora de controle e causa um acidente de carro, fazendo com que Pedro decida mandar a irmã para uma clínica especializada em saúde mental, onde lá ela será atendida por Lígia (Paula Burlamaqui).

