Justin e Hailey Bieber iluminam a noite com roupas iguais em concerto de Victoria Monét

Justin e Hailey Bieber sabem como apoiar seus amigos com grande estilo. O casal compareceu sorridente ao segundo dia do show de Victoria Monét em Los Angeles (EUA), usando trajes combinando.

Para a noite especial, Justin, com seus 29 anos, usou uma jaqueta de couro preta sobre um suéter vermelho com gola preta e calças pretas. Para completar o visual, o cantor de "Peaches" optou por um boné de beisebol preto com bolinhas brancas e cinzas.

Hailey, de 26 anos, combinou o visual do marido com uma jaqueta oversized da Balenciaga. A modelo manteve sua maquiagem simples, usando um leve batom rosa e seu cabelo levemente puxado para trás, atrás das orelhas.

Antes de embarcar na Jaguar Tour em setembro, Victoria Monét conversou com a People sobre o que mais estava ansiosa em relação à turnê.

Hailey and Justin Bieber at Victoria Monet’s “The Jaguar Tour” at the Fonda Theatre in Los Angeles, California. (October 12, 2023)



📸 by: @diggzyphotos pic.twitter.com/jHlhyUjuKN — Hailey Baldwin Updates (@HaileyBaldwinCR) October 13, 2023

Amor recíproco

"Ela falou: 'quando é o seu show, há tantas pessoas que estiveram lá desde o início, torcendo por você, querendo que você vença, e você está apenas absorvendo toda aquela energia, todos estão de frente para você e te dando tanto amor e gratidão'", disse. "Então você retribui se apresentando da melhor forma para eles. E é como uma linguagem de amor que é realmente, realmente legal".

No Instagram, Victoria reconheceu recentemente a fundadora da Rhode como alguém que a "inspira" e da qual é grata por receber apoio.

Ela escreveu ao lado de uma apresentação de slides que tinha vídeos de celebridades famosas compartilhando sua música: "😭Uau!!! Fiquei impressionada e tão agradecida vendo todas essas mulheres que me inspiram apoiando a minha música dessa forma. Essa indústria gera muito ódio e nos coloca uns contra os outros o tempo todo, então isso parece extra especial".

Hailey respondeu à mensagem gentil escrevendo na seção de comentários: "✨ rainha."

Felicidade

Recentemente, Justin e Hailey Bieber comemoraram seu quinto aniversário de casamento. O cantor compartilhou uma doce mensagem para sua esposa nas redes sociais, dizendo: "para a mais preciosa, minha amada. 5 anos. Você cativou meu coração. Eu sei, desde o fundo da minha alma até os meus ossos, que esta jornada com você superará nossas expectativas mais loucas. Então, continuemos sonhando grande, querida. Um brinde a todo o sempre. Eu te amo com cada fibra do meu ser".

Hailey também celebrou seu marido com uma postagem no Instagram que continha fotos sinceras deles juntos e uma legenda que dizia: "✨Eu te amo."

O casal Bieber demonstra não apenas estilo, mas também amor duradouro em suas aparições públicas e nas redes sociais.