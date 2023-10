Jennifer Aniston e Jon Hamm sempre quiseram trabalhar juntos antes de cena de sexo

Os desejos de Jennifer Aniston se tornam realidade. A atriz e Jon Hamm, cuja mais recente cena de sexo nas telas se tornou viral, sempre quiseram trabalhar juntos. Portanto, quando os criadores de "Morning Show" estavam procurando alguém para o papel de Paul Marks, a escolha foi óbvia.

A produtora executiva Kristin Hahn disse anteriormente à The Hollywood Reporter: "quem interpretaria Paul estava na lista de um". Aniston e Jon são amigos há anos e sempre quiseram trabalhar juntos, creio eu, por algum tempo".

Hahn é parceira de produção de Aniston na Echo Films. A atriz de "Esposa de Mentirinha" interpreta Alex Levy no drama da Apple TV+ desde a estreia, em 2019.

O personagem bilionário de Hamm, Paul Marks, tem sido comparado a Elon Musk pelos espectadores até agora. Ele é "um personagem que é uma mistura de muitos indivíduos diferentes", disse a produtora executiva Lauren Neustadter à THR. "E ele é incrivelmente centrado e autêntico de uma maneira que lembra muito a Charlotte Stoudt".

QUE CENA JENNIFER ANISTON PQP FOI MELHOR DO QUE IMAGINEI pic.twitter.com/bBcThAQLvS — nanda (@safeanistnw) October 11, 2023

Um papel de destaque

"Toda a temporada gira em torno de seus movimentos", acrescentou Michael Ellenberg, produtor executivo da Media Res. "O público verá como é a dinâmica entre ele e Alex Levy, mas é uma relação complicada; é uma relação emocional. Também queríamos alguém que fosse uma força igual com Billy Crudup e Greta Lee (que interpreta a Presidente da UBA, Stella Bak). O novo homem da cidade pode dar a todos o que eles querem; mas tem um alto preço. Eu não sei se haveria alguém melhor do que Jon Hamm para esse papel".

Ele também relacionou o personagem ao icônico Don Draper de Hamm em "Mad Men". "A oportunidade de acessar o legado de Don Draper, mas de uma maneira nova, era algo que não podíamos negar", disse ele. "Paul é um cara poderoso e rico. Ele tem um coração e é bastante bonito".

Alex também acharia o mesmo. No episódio mais recente da série, intitulado "A Estudante de Stanford", os personagens de Aniston e Hamm se despiram para uma cena de sexo intensa após uma entrevista igualmente intensa.

O momento ousado é o primeiro na carreira da ex-"Friends". Durante o encontro, Alex é mostrada nua em cima de Paul.

JENNIFER ANISTON VOCÊ SABE QUE É A MAIOR DO MUNDO pic.twitter.com/JToMwLUvOB — annabel (@annaisabellag) October 11, 2023

Nomes de peso

A terceira temporada de "The Morning Show" terá dez episódios. A série conta também com Reese Witherspoon, Billy Crudup, Greta Lee, Mark Duplass, Karen Pittman, Julianna Margulies, Tig Notaro, Stephen Fry e Natalie Morales. Nicole Beharie se juntou como novo membro do elenco ao lado de Hamm.

A série foi renovada pelo serviço de streaming em abril, com Aniston observando que é "um set tão agradável de estar", levantou o New York Post.

"Prosperamos e é bem — ousaria dizer — fácil", disse ela à Variety. "Adoramos nos comunicar. Adoramos resolver as coisas, e não apenas varrer tudo para debaixo do tapete. Não há pedra deixada virada em uma decisão criativa. Todos nós colocamos nossas cabeças juntas. Há algo maravilhoso em confiar em seus colegas de trabalho, sabendo que se cinco pessoas dizem que você parece doente, então eu vou deitar, vou abaixar minha espada".