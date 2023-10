Jeff Bezos compra a casa do vizinho por US$79 milhões

Jeff Bezos acrescentou mais uma propriedade impressionante ao seu portfólio imobiliário na Flórida (EUA). Após gastar supostos US$68 milhões em uma mansão próxima a Miami Beach no verão passado, o fundador da Amazon, aos 59 anos, adquiriu a casa ao lado por US$79 milhões, confirmam diversas fontes.

Uma das fontes afirmou: "Bezos pagou US$79 milhões pela casa de seu vizinho nesta semana", acrescentando: "ele deve querer fazer uma grande festa em Miami Beach."

A propriedade recentemente adquirida foi supostamente construída em 2000 e ocupa dois acres. A casa com sete quartos está repleta de comodidades luxuosas, incluindo adega, home theater, piscina e cabana.

Com ambas as casas, Bezos gastou um total de US$147 milhões em residências de luxo na região da Flórida, que é favorecida por proprietários de alto perfil como Ivanka Trump e seu marido, Jared Kushner, Tom Brady e o cantor Julio Iglesias.

Festa

Os corretores da venda desta semana, Dina Goldentayer e Danilo Tavares da Douglas Elliman, não quiseram comentar quando contatados pela People.

As movimentações imobiliárias de Bezos ocorrem após um verão passado viajando pelo Mediterrâneo com sua noiva, Lauren Sánchez, em seu megaiate. O bilionário e a jornalista vencedora do Emmy tiveram uma festa de noivado a bordo do navio na Costa de Amalfi, na Itália, em agosto, conforme confirmou uma fonte à People na época. A celebração aconteceu dois meses depois do casal ficar noivo, em maio.

Bezos e Sánchez tornaram seu relacionamento público em janeiro de 2019, pouco tempo depois de Bezos anunciar seu divórcio de MacKenzie Scott, após 25 anos de casamento. O fundador da Amazon tem aproveitado o sucesso da empresa para investir em imóveis de luxo em uma das regiões mais desejadas dos Estados Unidos.