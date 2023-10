Grimes quer anular processo de custódia de Elon Musk

Grimes está buscando anular o processo de direitos parentais movido por seu ex, Elon Musk, no Texas (EUA), afirmando que ela e os três filhos do magnata não vivem mais no Estado.

Segundo documentos obtidos pelo Page Six, a artista canadense argumenta que ela e seus filhos se mudaram para a Califórnia por volta de 31 de dezembro de 2022, contradizendo a afirmação de Musk de que a família viveu na mesma casa no Texas de maio a julho deste ano.

A cantora também alega nos documentos judiciais que o cofundador da SpaceX passa bastante tempo na Costa Oeste, argumentando que ele está lá de dois a três dias por semana. Em contraste, Grimes estima que Musk, de 52 anos, está em Austin, Texas, onde moveu o processo, apenas cerca de 46% do tempo.

Grimes conclui que ela "não tem contatos contínuos, sistemáticos ou mínimos com o Texas" e argumenta que a jurisdição do tribunal neste caso seria inadequada, violando noções tradicionais de justiça e imparcialidade.

Problemas de tribunal

A tentativa de Grimes de encerrar o caso de custódia devido a uma disputa de localização lembra a argumentação de Sophie Turner para rejeitar o recente pedido de divórcio de Joe Jonas em Miami.

Turner afirmou que Jonas não deveria ter movido o processo para a Flórida, pois eles não eram residentes em tempo integral lá desde o início deste ano. No entanto, após quatro dias de mediação, Turner e Jonas resolveram suas questões fora do tribunal, encerrando completamente o caso de Miami.

A posição de Musk sobre a mais recente movimentação de Grimes ainda não é clara, pois seus representantes não responderam aos pedidos de comentário do Page Six. No entanto, em setembro, Musk acusou Grimes de tentar evitar a jurisdição do tribunal do Texas ao se declarar não residente no Estado.

Grimes, cujo relacionamento com Musk durou de 2018 (até a separação, em março de 2022), é mãe de Exa, nascido de uma barriga de aluguel, e Tau, o filho mais novo, nascido depois que Musk teve gêmeos com sua executiva da Neuralink, Shivon Zilis, em novembro de 2021. O casal também tem um filho de 3 anos chamado X AE A-XII.