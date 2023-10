Filha de Bruce Willis revela desafios após nascimento da filha: "como cuidar de mim e dela?"

Rumer Willis, filha de Bruce Willis, abriu seu coração nas redes sociais, compartilhando os desafios enfrentados como mãe pela primeira vez. Após dar à luz sua filha, Louetta Isley Thomas Willis, em abril deste ano, Rumer passou momentos difíceis, lidando com a própria saúde, cuidando do bebê recém-nascido, diz o Mirror.

Desafios

Em uma postagem emocionante no Instagram, Rumer demonstra seu dilema sobre como equilibrar o cuidado com sua filha e a necessidade de cuidar de si mesma. Enquanto enfrentava uma queixa que afetou toda a família, Rumer sentiu o peso da maternidade de forma intensa. Em um vídeo, ela coincide com: "como vou cuidar de mim mesma e dela? Como vou me recuperar e, ao mesmo tempo, oferecer a ela tudo o que ela precisa?".

Durante sua jornada desafiadora, Rumer passou uma noite angustiante quando Louetta estava doente e com febre. Sem a presença de familiares por perto, Rumer passou a situação sozinha, segurando sua filha na banheira e refletindo sobre seu papel como mãe. Ela refletiu sobre a importância de ser o porto seguro de sua filha, um lugar de confiança e segurança.

A sinceridade de Rumer recebeu apoio caloroso dos seguidores e colegas de Hollywood. A atriz Zendaya expressou seu apoio à postagem, enquanto os fãs elogiaram a força de Rumer como mãe. Muitos consideraram sua resiliência em enfrentar as dificuldades com coragem e determinação.

Bruce Willis’ daughter Rumer admits she named first child after a typohttps://t.co/sjyKm0981u pic.twitter.com/SIIafRrrXS — Daily Express (@Daily_Express) August 22, 2023

Em abril, Rumer emocionou o mundo ao anunciar o nascimento de Louetta Isley Thomas Willis. No entanto, ela também ocorreu uma reviravolta inesperada - a necessidade de mudar o nome de sua filha devido a um erro de ortografia no registro de nascimento.

O relato franco de Rumer Willis oferece uma visão abrangente dos desafios enfrentados por muitas mães, destacando a importância do apoio e da compreensão durante a jornada da maternidade.