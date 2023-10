Crash Richard lança terceiro single de seu próximo álbum

O cantor e compositor Crash Richard, aos 43 anos, compartilhou com exclusividade com a People na última sexta-feira seu terceiro single, "Routine for Most," e o vídeo musical que o acompanha, antes de seu lançamento oficial.

Richard, geralmente conhecido apenas como Crash, descreve esse terceiro lançamento de seu próximo álbum "Any One Thing" como "uma homenagem aos antigos vídeos de hip-hop que eu costumava assistir no BET", revela ele sobre a vibe visual do vídeo.

Sobre a música, ele compartilha: "é sobre quando duas pessoas não se conhecem. Quando duas pessoas não se conhecem e não conseguem romper essa barreira. Elas nunca se aproximam de verdade".

Ele também acrescenta que a canção aborda suas experiências pelo mundo, seja seu primeiro emprego em Los Angeles ou a vez em que foi enganado comprando maconha nas ruas de Nova Orleans: "são essas conexões que temos ao longo do tempo".

Ideias

A ideia para o refrão da música é o "favorito" de Crash entre sua nova série musical. "Liricamente, a música se alinha com todos nós, que já enfrentamos desafios, e às vezes, no amor, nem sempre estamos na mesma página".

No videoclipe, a câmera segue uma mulher caminhando pela rua e depois se volta para uma loja de discos onde Crash folheia uma infinidade de vinis, com seus longos cabelos presos sob um boné estilo flat-bill. À medida que a câmera se aproxima, ele canta e se vira para a câmera no meio do verso.

"Plantei algumas pistas desde o início - uma com a participação de um querido amigo e colega músico sentado atrás do balcão, e outras com flashes de alguns discos feitos por meus colegas", ele diz sobre o projeto autodirigido, com cinematografia de Chris Van Valey.

As imagens em preto e branco continuam com Crash mastigando uma maçã de maneira descontraída antes de uma troca de compra com o caixa (interpretado por seu amigo, Ryan Richter).

Produção

Com aspecto relaxado em sua busca na loja de discos, ele pega uma rosa, canta para ela e recebe outra maçã. No final da música, descobrimos que ele já trabalhava na loja. Crash é visto varrendo, apagando a luz da loja e arrumando as rosas enquanto a luz do sol entra pela porta. Ele sai, fecha a porta atrás de si e se afasta.

"Routine for Most", assim como o restante do álbum, foi produzido por Ben Cassorla. A música conta com Cassorla na guitarra e órgão, Robby Marshall no saxofone, Mitchell Yoshida no piano, Keith Karman no baixo e bateria de Kosta Galanopolou. Engenheirado por Matt Linesch no Infinitespin Studio, a faixa foi mixada por Rob Shelton no Altamira Sound e masterizada por Thai Ly.

O álbum solo de Crash Richard possui uma atmosfera "lounge", que ele descreve como "romanticamente envolvente, de uma maneira linda", e ele deseja encontrar um equilíbrio entre o folk e o jazz.