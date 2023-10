Após ser criticada por tamanho de biquíni, Marina Sena responde: “Comprei na seção infantil”

Marina Sena, de 27 anos, não deixou barato e resolveu responder um fã que criticou seu look, em vídeo publicado recentemente em suas redes sociais.

Na gravação, a cantora mineira aparece utilizando um biquíni amarelo e um short azul e rosa. “No dia que o Djonga te citar numa música nóis conversa”, escreveu ela na legenda do vídeo. Ela acrescentou: “Disco novo tá o creme”, citando o novo projeto ‘Inocente “Demotape”’, do rapper mineiro Djonga, lançado no último dia 13 de outubro. A conterrânea é citada na faixa ‘Fumaça’.

Em um dos comentários, um internauta disse:

“Véi, ela com biquíni de uma criança de 10 anos”. A cantora resolveu responder, e surpreendeu a todos: “É mesmo. Eu comprei na sessão infantil real.”

Após o comentário, muitos fãs caíram na brincadeira. “Diva, máximo respeito ao peitinho pequeno”; “Sabia! Nem um biquíni PP é desse tamanho” e “Não julgo, já fiz o mesmo” foram alguns comentários apoiando a cantora.

Confira a interação:

é mesmo kkkk eu comprei na sessão infantil real — Marina Sena (@amarinasena) October 15, 2023

