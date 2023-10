A Fazenda: Web viraliza os ‘amassos’ de Lucas Souza no edredom; assista o vídeo

A Fazenda 15:Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, movimenta o edredom na madrugada (Reprodução/PlayPlus)

A madrugada foi quente em A Fazenda 15, pelo menos para Jaquelline e Lucas Souza, que movimentaram o edredom, chamando a atenção da web. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os peões aparecem deitados na mesma cama, onde se beijam muito.

No Twitter, fãs do reality show rural celebram o novo casal: “Eu tô shipando horrores o Lucas e a Jaquelline, e olha que eu detesto as capricho”, escreveu uma pessoa.

A Fazenda 15: Jaquelline e Lucas Souza ficam em festa e depois movimentam o edredom (Reprodução/PlayPlus)

O casal Lucas e Jaquelline também foi aprovado por outros fãs de A Fazenda 15, que declararam sua torcida: “Realmente, o Lucas está apaixonado pela Jaqueline. Que bonitinho ela passando batom no ao vivo”, disse outro anônimo.

Porém, o clima de romance no quarto só pode ser visto por quem acompanha o PlayPlus, que transmite o reality da Record TV sem interrupções. Na cena, os dois peões se beijam depois da última festa de A Fazenda, mas os internautas apontaram que era algo mais quente do que beijo.

“Lucas e Jaque nos amassos na cama” e “primeiro um beijão, depois a pegada na cama” também foram os comentários sobre o vídeo de Lucas e Jaquelline em clima de romance.

Vale destacar que o novo casal também ganhou o apoio de André Gonçalves e Rachel Sheherazade, que estavam na casa da árvore e viram o amor no ar entre os aliados dentro do reality show.

Nem todo mundo pode assistir

O edredom de Jaquelline e Lucas não foi visto por todos que curtem A Fazenda 15, já que na TV aberta só foi exibido o beijo entre os peões. Durante o programa ao vivo, um vídeo com os melhores momentos da festa foi levado ao ar e Jaque e Lucas foram os protagonistas.

Sem mostrar o que aconteceu depois, durante a madrugada, o vídeo de A Fazenda optou em focar nas brigas da noite, como quando Jaquelline jogou creme de cabelo em Nadja, além da briga entre Jenny Miranda e Kally Fonseca.

