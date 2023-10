A Fazenda: Este é o plano para tirar Cariúcha do cancelamento da web

A Fazenda 15: Se depender da Record TV, Cariúcha não fica no limbo do cancelamento virtual por muito tempo (Reprodução/PlayPlus)

Descancelar Cariúcha, a última eliminada de A Fazenda 15, é uma prioridade da Record TV. Para evitar que a influenciadora digital continue sendo linchada pela web, a emissora acendeu o sinal vermelho e criou uma força tarefa para mostrar o outro lado da funkeira, que deixou o reality show rural com uma das maiores rejeições de todas as temporadas.

Além de colocar uma psicóloga a disposição da Garota da Laje, a emissora de Edir Macedo também vai aproveitar o contrato que foi assinado para compor o elenco do programa apresentado por Adriane Galisteu para levar a ex-peoa para outras atrações, como aconteceu neste domingo (15), quando ela foi uma das atrações da Hora do Faro.

A Fazenda 15: Cariúcha foi eliminada na terceira roça e não pretende conversar com rivais (Reprodução/PlayPlus)

Cancelada na web, Cariúcha já participou do programa Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie, e levou o maior susto ao saber a quantidade de seguidores que tinha ao deixar A Fazenda 2023. Durante uma conversa, a funkeira implorou para não ter perdido muitos fãs e relatou que precisava do perfil para viver, mas para o seu alívio ela aumentou um pouco.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Web viraliza os ‘amassos’ de Lucas Souza no edredom; assista o vídeo

Voltando a Record TV, a direção do canal responsável pelo reality show rural decidiu que a eliminada estará em muitas atrações para falar do confinamento e até das comparações envolvendo Jojo Todynho, campeã de A Fazenda 12. A proposta é realmente mostrar um outro lado, além daquele que todos conhecem, que envolve discussões e troca de acusações pesadas.

Em A Fazenda 15, Cariúcha foi acusada de homofobia (Reprodução/PlayPlus)

A eliminação de Cariúcha

A terceira roça de A Fazenda 15 foi enfrentada pela funkeira, Marcia Fu e Shayan Haghbin. Enquanto a “inimiga” de Jojo Todynho nas redes sociais deixava o reality, os outros dois voltaram para a sede.

Ao vivo, Adriane Galisteu lembrou que a famosa sempre desejou entrar no programa e questionou se ela tinha noção do motivo de deixar a atração tão cedo: “Fui muito para cima das pessoas, não tive papas na língua, não moderei as palavras”.

LEIA TAMBÉM: Sabrina Sato fica sem rumo na Itália e vídeo viraliza nas redes sociais