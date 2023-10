3 filmes da Disney com grandes lições de vida: ideais para assistir com seus filhos

Passar tempo de qualidade em família é um plano com muitos benefícios para pais e filhos. Melhorar a autoestima, liberar o estresse e aumentar a comunicação são apenas algumas de suas vantagens.

Uma maneira de conseguir isso é dedicando uma tarde para comer pipoca e curtir uma maratona de filmes juntos em casa porque não só nos diverte, mas também é uma oportunidade para aprender.

Filmes da Disney que ensinam grandes lições para as crianças

A maioria das produções infantis transmite grandes mensagens que os pais podem abordar quando veem essas tramas com seus filhos, dando-lhes importantes lições de vida.

Nesse sentido, os longas-metragens animados da Disney se destacam com suas histórias divertidas cheias de ensinamentos para crianças e adultos. Se você não souber quais assistir, recomendamos três abaixo.

Procurando Nemo (2003)

A premiada produção segue a um pequeno peixe-palhaço chamado Nemo, que é filho único, muito amado e superprotegido por seu pai. Durante uma viagem escolar, o peixinho é capturado por um mergulhador.

Nemo termina em uma aquário na sala de um dentista em Sydney, Austrália. Diante dos fatos, seu tímido pai, Marlín, decide deixar tudo e embarca em uma arriscada jornada para resgatá-lo.

A maior lição de vida deste filme é a importância de enfrentar os medos e perseverar no que se propõe sem importar o quanto pareça gigantesco, insuperável ou angustiante.

Marlín nunca desiste na busca por seu filho, mesmo que isso implique enfrentar muitos medos e contratempos. Finalmente, encontra Nemo porque escuta o seu coração e não desiste.

A Pequena Sereia (1989)

O clássico conta a história de Ariel, uma jovem sereia que fica maravilhada com a vida fora do oceano. Esse interesse nos humanos preocupa seu pai, o rei Tritão, que proíbe que ela vá para a superfície.

No entanto, ela não obedece e acaba salvando um príncipe de se afogar quando uma tempestade destruiu seu barco. Após uma briga com seu pai por isso, Ariel faz um acordo com a bruxa Úrsula.

A Sereia entrega sua voz em troca de se tornar humana por três dias. Nesse tempo, ela deverá conseguir que o jovem que a salvou a beije para recuperar sua voz e permanecer vivendo como humana na terra.

A película está cheia de lições, mas a maior delas é nunca subestimar o poder da sua própria voz e nunca reprimir-se para caber nos lugares e situações. Se preferem que você fique em silêncio, não está no lugar certo.

Enrolados (2010)

O longa-metragem se concentra em Rapunzel, uma adolescente decidida e bonita com cabelos de mais de 20 metros de comprimento que viveu toda a sua vida presa em uma torre com sua suposta mãe.

Ela anseia sair e conhecer o mundo exterior, mas sua mãe a convence a não fazê-lo. Sua vida dá uma reviravolta quando Flynn Rider, um charmoso e procurado ladrão, entra em sua torre para escapar da justiça.

Então, os dois decidem fazer um pacto que os leva para uma aventura no reino. Assim como as anteriores, deixa grandes lições, sendo a maior a importância de sair da zona de conforto.

Apesar do que a mãe dela dizia, Rapunzel seguiu seu instinto e soltou seu cabelo porque percebeu que, se ela se mantivesse dentro da segurança da sua torre, nunca experimentaria nada novo ou diferente.

Embora ela tivesse medo do desconhecido e desapontar sua presumida mãe, obrigar-se a sair do conhecido representava novas experiências e, sem intenção, ganhar sua liberdade e amor.

Todos os filmes nesta lista estão disponíveis em Disney+.