Sharon e Ozzy mantêm pacto de suicídio assistido: "até logo"

Um pacto conjunto de suicídio assistido foi inicialmente revelado na autobiografia de Sharon Osbourne de 2007, "Survivor: My Story - The Next Chapter", onde ela disse que ela e Ozzy recorreria à organização suíça de suicídio assistido Dignitas, caso um deles sofresse de demência, levantou a People.

O tópico surgiu novamente no último episódio do The Osbournes Podcast, que conta com Sharon, Ozzy, sua filha Kelly e seu filho Jack.

Durante a conversa, Jack perguntou se a eutanásia ainda era um "plano" para seus pais.

"Você acha que vamos sofrer?", respondeu Sharon, rindo, antes de Jack perguntar: "Mas já não estamos todos sofrendo?".

"Sim, todos nós estamos, mas eu não quero que realmente doa também", acrescentou a mãe de Jack. "O sofrimento mental já é dor suficiente sem o físico. Então, se você tem sofrimento mental e físico, adeus". Kelly perguntou então: "mas e se você pudesse sobreviver?". "Sim, e se você sobrevivesse e não pode se limpar, está urinando em todos os lugares, defecando, não pode comer", respondeu Sharon.

Um pacto

O pacto de Sharon e Ozzy inicialmente surgiu da morte do pai de Sharon e empresário musical Don Arden em 2007, devido à doença de Alzheimer.

"Somos 100% a favor da eutanásia", disse Sharon Osbourne em uma entrevista de 2007 ao Daily Mirror. "Então nós fizemos planos para ir ao flat de suicídio assistido na Suíça se alguma vez tivermos uma doença que afeta nosso cérebro. Se Ozzy ou eu tivéssemos Alzheimer, era o fim. Reunimos as crianças em volta da mesa da cozinha, contamos nossos desejos e todos concordaram com isso".

Sharon acrescentou que, porque viu seu pai "sofrer desde o dia em que voltou para minha vida em 2002 até o dia em que morreu em julho, não poderia submeter meus filhos a isso".

Com o lançamento da segunda temporada do The Osbournes Podcast em 12 de setembro após uma pausa de cinco anos, esse pacto de suicídio assistido se tornou o tema de discussão novamente.