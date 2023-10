Rumores de affair: Yasmin Brunet e Luan Santana negam romance em show de The Weeknd

O cantor Luan Santana e a modelo Yasmin Brunet estiveram juntos no show de The Weeknd, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de terça-feira (10/10). Enquanto a presença do casal em eventos recentes despertou rumores de um possível romance, Yasmin Brunet negou categoricamente as especulações, reforçando que eles são amigos.

🚨FAMOSOS: Yasmin Brunet desmente boatos de que estaria vivendo um romance com o cantor Luan Santana:



“Ele é amigo. Mas acho super engraçado. As pessoas não podem ver homem e mulher juntos que shippam (…) parece que não pode existir amizade entre homem e mulher.” pic.twitter.com/gCN8ywq8vf — CHOQUEI (@choquei) October 3, 2023

Em meio a flashes de câmeras e a atenção da mídia, Yasmin Brunet destacou a ironia da situação. Ela ressaltou que a amizade entre um homem e uma mulher frequentemente gera especulações românticas, mas afirmou enfaticamente que não há nada além de uma amizade genuína entre eles.

Imagem: Instagram

A modelo não assumiu nenhum relacionamento desde o término de seu casamento com o surfista Gabriel Medina. Ela compartilhou que é uma amiga próxima da irmã de Luan, Bruna Santana, destacando suas semelhanças nos princípios e caráter como a base sólida de sua amizade.

Imagem: Instagram

Este encontro público entre Luan Santana e Yasmin Brunet não é o primeiro a levantar questões sobre um possível relacionamento. Nas últimas semanas, o casal tem sido visto frequentemente junto em diversos eventos, alimentando ainda mais a especulação da mídia e dos fãs.

As redes sociais também não passaram despercebidas, com fãs e seguidores dos dois artistas comentando sobre a proximidade entre eles. No entanto, ambos continuam enfatizando que sua relação é puramente amistosa, segundo o Observatório dos Famosos.

A história de amizade entre Luan Santana e Yasmin Brunet parece ser o ponto focal, com ambos compartilhando uma conexão genuína. Enquanto os rumores de affair continuam a circular, eles parecem estar mais focados em desfrutar de eventos juntos e fortalecer sua relação de amizade.