Remake de Renascer: Antonio Fagundes responde se assina com a Globo para novela

Antonio Fagundes ficou 44 anos na TV Globo, mas o veterano e a emissora decidiram finalizar o contrato de longa duração para assinar por obra e com o remake de Renascer sendo gravado muitos fãs querem saber se ele estará no elenco ou fará alguma participação especial.

No entanto, o famoso não assume qualquer compromisso com a próxima novela do horário nobre no canal, que tem estreia prevista para janeiro de 2024. Segundo ele, sua atenção está voltada para o teatro e o cinema.

“Eu sempre gostei muito de fazer televisão. Agora, estou me dedicando mais ao teatro e ao cinema”, disparou Fagundes, que voltou ao ar durante a reprise de O Rei do Gado, que também é de autoria de Benedito Ruy Barbosa, o mesmo criador da primeira versão de Renascer, em 1993.

Na entrevista ao site Metrópoles, Antonio também não descartou totalmente o retorno à TV, mas lembrou aos fãs que está no podcast Clube da Leitura, onde fala de histórias diversas, sonhos e reflexões sobre suas obras prediletas.

Depois do remake de Pantanal, Marcos Palmeira é reservado para Renascer (Reprodução/Instagram)

“Eu tenho pena. Porque as pessoas que não leem, estão perdendo coisas maravilhosas. Nós temos autores extraordinários no Brasil”, desabafou o veterano das novelas, que está há quatro anos sem contrato fixo com a Globo.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: Segredo de Sérgio pode melhorar a audiência da Globo

Em 2022, Antonio Fagundes também esteve à frente da minissérie Independências, na TV Cultura, com um total de 16 episódios, considerada por ele como “experienciazinha” para não ficar muito longe das telas.

Remake de Renascer: Juliana Paes foge das comparações com Fernanda Montenegro (Reprodução/Instagram)

Ao longo de 44 anos de TV Globo, Fagundes esteve em muitas produções, como a novela Bom Sucesso e Se Eu Fechar os Olhos Agora, ambas de 2019. Em 2017, o famoso emplacou Dois Irmãos e fez parte do elenco de Velho Chico, novela do horário nobre, que estreou em 2017.

A primeira novela de Fagundes na casa foi Saramandaia, de 1976. O ator também fez parte de tramas como Dancin’Days (1978), Vale Tudo (1988), Rainha da Sucata (1990), Renascer (1993), A Viagem (1994), O Rei do Gado (1996), Por Amor (1997), Carga Pesada (2003-2007), Duas Caras (2007) e Amor à Vida (2013), entre outras.

LEIA TAMBÉM: Gisele Bündchen posta conselho de ouro para manter a vida em equilíbrio