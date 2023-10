Pharrell Williams revela que não sabia que sua voz seria destaque em "Get Lucky", do Daft Punk

Pharrell Williams acabou tendo muita sorte com um de seus maiores sucessos. Em comemoração ao 10º aniversário e relançamento de seu aclamado álbum "Random Access Memories", a dupla eletrônica francesa Daft Punk tem lançado uma série de vídeos intitulada "Memory Tapes" sobre a criação do disco.

Pharrell Williams, com seus 50 anos, apareceu em um novo episódio lançado na quarta-feira para discutir sua colaboração em "Get Lucky" e admitiu que não percebeu o quanto sua voz seria destacada na canção.

O hitmaker explicou que foi chamado para escrever algo para a faixa vencedora do Grammy, mas não sabia que as estrelas da música eletrônica tinham a intenção de manter sua voz nela.

"Quando eles me trouxeram para escrever no álbum, pensei que estava apenas escrevendo para outra pessoa", disse o produtor de discos. "Então, em minha mente, pensei: 'oh, ok, estou escrevendo isso para alguém. Ok, acho que isso parece algo de Michael (Jackson)'. Vou seguir por esse caminho. É tudo uma questão de sentimento".

Sucesso

Ele também revelou que ficou surpreso com o quanto a dupla composta por Thomas Bangalter, de 48 anos, e Guy-Manuel de Homem-Christo, de 49 anos, pediu que ele regravasse a faixa em estúdio. "Nunca entrei lá para aperfeiçoá-lo e Daft Punk continuou a me pressionar", disse o artista de "Happy".

Ele continuou: "quando a música ficou pronta, eu não sabia quem iria cantá-la. Saí do estúdio pensando: 'ok, mal posso esperar para ver quem canta e como soa'".

O astro do hip-hop explicou que acabou esquecendo como eram tanto "Get Lucky" quanto sua outra colaboração, "Lose Yourself to Dance", porque não as ouviu por um ano e estava tão envolvido no processo de gravação.

"Quando coisas monumentais acontecem, às vezes passam despercebidas por mim, porque estou tão imerso no momento", compartilhou. "Você pensaria que isso me daria todos os detalhes do mundo, mas não. Faz o oposto comigo: eu me perco".

Resultado satisfatório

Conforme revelado por "Memory Tapes", quando o astro de R&B revisitou os vencedores do Grammy no estúdio um ano depois, ficou chocado ao ouvir sua voz na versão final. Em imagens de arquivo, ele é visto dizendo: "uau, essa é a minha única palavra".

"Sou sempre excessivamente crítico em relação aos meus próprios vocais, e isso me pareceu ótimo. Obrigado", disse Williams na época, acrescentando que estava "humilde por fazer parte" do processo deles.

O veterano da indústria musical também lembrou: "foi estranho escrever algo nesta hora maluca e depois não ter acesso a ele - falo de 'Random Access Memories'. Não me lembro de ter escrito nada, porque estava apenas no momento? Então, quando ouvi, pensei: 'ah, droga, isso é incrível'".

Conquistas

O grupo colaborativo - que o membro da N.E.R.D. - descreveu como "um encontro de espíritos" e "ver a música da mesma maneira". Acabou ganhando o prêmio de gravação do ano e melhor performance de dupla/grupo pop pela música na 56ª edição do Grammy. "Random Access Memories" também levou para casa os prêmios de álbum do ano e melhor álbum de dança/eletrônica.

"Get Lucky" também passou 29 semanas na parada Billboard Hot 100, onde atingiu o segundo lugar e manteve a posição por cinco semanas consecutivas.

A dupla "One More Time" se desfez depois de 30 anos em fevereiro de 2021. Eles compartilharam um vídeo de oito minutos na época intitulado "Epílogo" para anunciar a notícia.

Quando os artistas franceses se separaram, Williams os homenageou postando no X (anteriormente conhecido como Twitter): "para sempre lendas. #DaftPunk", levantou a People.