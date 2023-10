Jodie Turner-Smith é vista com a filha uma semana após divórcio

A atriz Jodie Turner-Smith, de 37 anos, foi fotografada enquanto levava sua filha de 3 anos, Juno, a um mercado de agricultores em Los Angeles (EUA). Essa aparição pública ocorreu uma semana após Turner-Smith entrar com o pedido de divórcio de seu agora ex-marido, Joshua Jackson, de 45 anos.

No processo de divórcio, Turner-Smith citou "diferenças irreconciliáveis" como motivo para a separação. Ela também solicitou a custódia conjunta da filha do casal, Juno Rose Diana Jackson. Além disso, os documentos do divórcio revelaram que Turner-Smith solicitou a interrupção da possibilidade de pagamento de pensão alimentícia para qualquer das partes.

Embora Turner-Smith e Jackson tenham mantido a filha fora dos holofotes, eles já discutiram a paternidade e sua filha em entrevistas. Em uma entrevista à revista "MR Porter" em julho de 2021, Jackson falou sobre como a paternidade mudou sua perspectiva em relação ao trabalho e à vida, tornando sua família o foco central.

Maternidade

Turner-Smith também compartilhou seu ponto de vista sobre a maternidade, enfatizando a importância de envolver a filha em sua vida e equilibrar o trabalho e a maternidade.

Este momento público com sua filha Juno ocorre em meio ao processo de divórcio, indicando que Turner-Smith está seguindo em frente com sua vida após a separação de Jackson. A relação do casal durou cinco anos antes do divórcio, e agora eles buscam seguir caminhos separados, mantendo o foco no bem-estar da filha que compartilham, segundo a People.