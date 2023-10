Gisele Bündchen posta conselho de ouro para manter a vida em equilíbrio

Não é só de publicidade e fotos de moda que vive o feed do Instagram de Gisele Bündchen. Ao descer as fotos e vídeos é possível perceber que a modelo gosta de incentivar as pessoas que buscam uma vida mais saudável e equilibrada.

Em uma publicação, a modelo internacional aparece toda elástica e dá uma dica de ouro para quem quer começar a prática de yoga. Sem revelar onde a foto foi tirada, a famosa afirma que “ser saudável é mais do que ter uma dieta saudável e fazer exercícios”.

Para Bündchen, a mudança no estilo de vida envolve também a maneira que agimos no dia a dia e como nos relacionamos com as nossas “atitudes, emoções, crenças, pensamentos e ações”.

Ainda na legenda da foto, a modelo brasileira diz aos seus mais de 22,1 mil seguidores que o sol nasce para todo mundo e que “todos os dias traz uma nova oportunidade para tentarmos novamente e fazermos melhor”.

Outra dica de ouro de Gisele Bündchen é que para ter uma vida mais saudável e equilibrada é preciso diminuir os ruídos: “Pode ficar intenso lá fora e podemos nos distrair facilmente com o barulho. Ter consciência é fundamental. Que energia você está alimentando?”.

Por fim, a modelo, que é mãe de dois filhos pequenos, afirma que todas as pessoas são co-criadoras de suas próprias realidades e daquilo que acreditam e criam.

Fernanda Lima viraliza ao meditar

Fernanda Lima, que ficou eternizada como a apresentadora do Amor & Sexo, programa extinto pela TV Globo, segue mostrando parte de sua vida ao lado dos filhos nas redes sociais, mas, durante um vídeo, a famosa mostrou que nem sempre é fácil meditar dentro de casa.

O vídeo começa com a esposa de Rodrigo Hilbert começando a se alongar em um espaço dedicado à yoga, que é cercado de verde, mas ela acaba sendo interrompida por Maria, sua herdeira mais nova, que chega a subir em suas costas e até tenta imitar a mãe.

Em seguida, a meditação de Fernanda Lima é interrompida pelos gêmeos João e Francisco, que aproveitam o momento livre para sentar e conversar com a celebridade brasileira e também brincar com a irmã. Até o maridão apareceu para participar da bagunça.

