Filha de Madonna homenageia mãe em videoclipe nua

Lourdes Leon, a filha de 26 anos da famosa Madonna, decidiu prestar uma homenagem única a sua mãe no videoclipe de sua mais recente música, "Spelling". Lourdes, que construiu sua própria carreira de sucesso no mundo do entretenimento, mostrou seu talento como modelo, atriz e compositora. Agora, ela segue os passos da mãe em um projeto que está atraindo muita atenção, de acordo com Mirror.

O videoclipe, compartilhado por Lourdes nas redes sociais e no YouTube, foi diretamente inspirado no icônico vídeo de Madonna, "Frozen", lançado em 1998. Em uma cena do videoclipe, Lourdes aparece completamente nua, demonstrando sua admiração e respeito pela carreira de sua mãe.

Em suas próprias palavras, Lourdes descreveu o projeto como uma "homenagem à atemporal obra de arte de minha mãe, 'Frozen'". Ela compartilhou o significado especial que a música de Madonna tem em sua vida e como isso as conecta. Lourdes enfatizou a importância de Madonna em sua jornada pessoal e artística, afirmando: "eu não seria nada sem a mulher que me trouxe ao mundo. Eu a venero e espero que isso se traduza".

O videoclipe foi gravado em Ashokan Acres, perto de Nova York, e apresenta Lourdes em um longo vestido preto que a faz se parecer muito com sua mãe. A semelhança é tão notável que muitos fãs especularam se ela estava usando o mesmo vestido Jean Paul Gaultier que Madonna usou no vídeo original de "Frozen".

O vídeo começa com uma cena intrigante, onde a câmera se aproxima de Lourdes, que está pairando no ar. Seus olhos estão completamente brancos, e a palavra "mãe" pode ser vista tatuada em seus dedos. A transformação de Lourdes ao longo do vídeo é surpreendente, incluindo momentos em que ela se transforma em um bando de corvos e em um grande cachorro preto, tudo inspirado no videoclipe original de "Frozen".