Filha de Madonna deixa sua marca em festival na Espanha

No sábado à noite, Lourdes Leon, de 26 anos, filha de Madonna, subiu ao palco do Brava Madrid Music Festival, na Espanha, para mostrar seu talento musical. A modelo e música, que atende pelo nome de Lolahol quando está no palco, liderou um animado número de canto e dança com duas outras dançarinas no grande evento de música.

Para a apresentação, Lourdes escolheu um visual que combinava calças esportivas vermelho-escuro da Adidas e um top prateado, realçando seus olhos com sombra azul-claro. Seu cabelo preto como a noite estava dividido ao meio, com enormes brincos de argola aparecendo entre os fios enquanto ela pulsava pelo palco.

Ela também chamou a atenção na Vogue Fashion's Night Out em Madrid na última quinta-feira, usando um vestido transparente que não passou despercebido.

Lourdes também foi destaque em uma nova matéria da Vogue España, onde falou sobre seus últimos singles e sua apresentação no primeiro festival Brava Madrid, que tem como objetivo "quebrar as normas de gênero por meio de fantasia, música e moda", como levantou a People.

Expectativas do show

Questionada sobre o que os fãs podem esperar de seu show, Lourdes disse que deseja transmitir a alegria da cultura das baladas. "Essa performance que preparei? tenta abranger a experiência daquele mundo da dança que te envolve quando você está festejando e se envolve na cultura das baladas", explicou ela à revista. "É isso que quero levar ao palco. Minhas dançarinas e eu estamos tentando criar uma atmosfera alegre por meio da coreografia e da música que a acompanha, para que a performance seja descontraída e, ao mesmo tempo, incrível".

Lolahol lançou seu primeiro single solo, "Lock&Key", e o videoclipe que o acompanha em agosto de 2022. Sua famosa mãe elogiou o trabalho de sua filha, compartilhando uma captura de tela da capa da faixa de Lourdes em suas histórias no Instagram com a legenda "estou tão orgulhosa de você, Lola!"

Embora "Lock&Key" seja seu primeiro lançamento solo, Leon também fez vocais de apoio quando era adolescente para a faixa "Superstar" de Madonna em 2012, escrita pela própria Madonna para ela.

Mãe orgulhosa

Em 2021, Leon conversou com a "Interview" sobre crescer com a lenda da música como mãe e compartilhou o conselho que Madonna lhe deu sobre trabalhar na indústria do entretenimento.

"Ela sempre diz: 'prossiga com cautela e pense no que você quer ser conhecida'", disse Leon à revista. "Minha mãe insiste muito para que eu pense no que quero ser lembrada, além da minha aparência. Isso não é o que quero que as pessoas se lembrem de mim. Não é real".

Madonna expressa muito orgulho por sua filha mais velha, a quem ela compartilha com seu ex-namorado, Carlos Leon. Em 2019, Madonna elogiou o talento musical de Lourdes para a "British Vogue".

"Estou verde de inveja porque ela é incrível em tudo o que faz - ela é uma dançarina incrível, uma ótima atriz, toca lindamente piano, é muito melhor do que eu no departamento de talentos", disse Madonna em 2019.